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Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС

11 июня 2024 11:36
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Новости Беларуси. 11 июня в графике Президента – доклад председателя ЦИК. Он начался с вручения Первому удостоверения председателя Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на эту должность Александра Лукашенко избрали на заседании ВНС, которое прошло в новом конституционном статусе в конце апреля.

Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС-1

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В соответствии с законодательством разрешите вам вручить удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь и от имени ЦИК, от себя лично пожелать вам крепкого здоровья и успехов в служении белорусскому народу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо.

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# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко # Игорь Карпенко

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