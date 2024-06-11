Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС

Новости Беларуси. 11 июня в графике Президента – доклад председателя ЦИК. Он начался с вручения Первому удостоверения председателя Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, на эту должность Александра Лукашенко избрали на заседании ВНС, которое прошло в новом конституционном статусе в конце апреля.
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси:
В соответствии с законодательством разрешите вам вручить удостоверение председателя Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь и от имени ЦИК, от себя лично пожелать вам крепкого здоровья и успехов в служении белорусскому народу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Спасибо.
Лукашенко: мы должны провести выборы Президента достойно, не обидеть людей. Подробности.