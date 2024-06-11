Карпенко вручил Лукашенко удостоверение председателя ВНС

Новости Беларуси. 11 июня в графике Президента – доклад председателя ЦИК. Он начался с вручения Первому удостоверения председателя Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на эту должность Александра Лукашенко избрали на заседании ВНС, которое прошло в новом конституционном статусе в конце апреля.