Андрей Муковозчик: «хачу перамен», бегущие кабаны и кто на самом деле боится. Субботний телефельетон «Накипело»
Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.
Андрей Муковозчик:
Здрасьте! Что общего у Дениса Курьяна, группы NaviBand и Дмитрия Кохно? Во-первых, мы все из одного цеха. Во-вторых, они боятся. Им страшно. Давайте, коллеги, вместе посмотрим в глаза чудовищ: говорят, помогает.
Все чаще на улицах наших городов собираются группы с виду праздных людей, стоящих в очереди, кормящих голубей, просто гуляющих… в определенном месте и в определенное время. Не мне вам рассказывать, как быстро профессиональный ведущий сможет разрозненную массу слить в единую… хотите – благодарную публику. А хотите – яростную толпу.
Человеческим стадом управлять (и вы это отлично знаете) намного проще, чем отдельными людьми. Вам страшно? Так спросите себя, кто и что ведет людей на улицы типа погулять и постоять на тротуаре? Ответ-то на поверхности – политическая пандемия. Психоз в социальных сетях. Подростково-гормональное «хачу перамен». А кто это раскручивает? Ведь специально и целенаправленно раскручивает. Вы, столько лет живущие в медиа, не можете этого не понимать. Вы боитесь. И вы задаете вопросы руководству милиции, страшным людям в черном, большим зеленым машинам. А что ж вам не было страшно, когда в тех же соцсетях угрожали девочке из БРСМ? Ответственной чиновнице? Почему не испугались вы, что Петуховы да Шрайбманы уже даже не анонимно пишут: «В маленьких городах, где все друг друга знают, риск народной мести намного больше. Личные данные милиционеров мгновенно вычисляются и распространяются в сети».
Андрей Муковозчик:
Народная месть – это же инструкция. Вам, надеюсь, ясно? Но тут вам не страшно, а почему? Не страшно вам, когда их кассандра Мацкевич пророчит: «Плошча будзе», а идеолог Карбалевич вколачивает: «Страна в состоянии холодной гражданской войны»?
А ведь гражданская война, к которой они, по сути, призывают, это когда сын на отца, бывшая жена на мужа, а двухлетнего сына надо увозить, чтобы не дай бог. Почему же вы этого не боитесь? Отчего не обращаете свой пронзительный эпистолярный талант туда, в интернет, откуда все и течет?
Владимиру Пугачу тоже страшно: «Это похоже на мое детское воспоминание, – боится он, – когда из кукурузного поля вылетают дикие кабаны, спасаясь от комбайнов. Летят в ужасе, сметая все на своем пути».
Ну так осталось только спросить себя: что завело те комбайны? Кто гонит на нас стихию? Ежедневно, ежечасно, в фейсбуках и инстаграмах, передергивая факты, вбивая в головы стереотипы поведения, публикуя провокации? А еще зовя малолеток на улицы, «карусели» устраивая из живых людей и своих машин? Кто?
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Потому и хапун. Ведь когда кабаны летят, вот тогда уже они и могут снести все – это известно. Больше скажу: им, кабанам, совершенно все равно будет, что сносить. Группу вашу, детей ваших, страну вашу… Потому и хватают отдельных кабанов заранее, пока все стадо не обезумело. Это гуманнее. Это разумнее. Это правильней. А пока одни работают, другим надо поберечься от стихии.
Андрей Муковозчик:
Если вы догадываетесь, что анархисты у посольства собираются покидаться горючими бутылочками, чисто для движухи, за-ради свободы и зачесалось «хачу перамен», вы же не пойдете туда семьей гулять? Не наденете косухи, не повяжете банданы-балаклавы, не возьмете в каждую руку по бутылке с колой – ведь нет? Ну и славно. Когда общество борется со стихией, не стоит попадать под гидрант, даже из чисто медийного любопытства.
И поймите, мы уже на информационной войне. Не мы ее в соцсетях начали, не мы проплатили в интернете площадки, не мы кабанов погулять собираем. Не мы их науськиваем: главное, что вы – против. Это главное. А за что вы – пофигу, ну, или «ай, потом разберемся».
Андрей Муковозчик:
Согласен: на войне страшно. До тех пор, пока не поймешь: найди своих и начинай с ними бить по причинам. По ведущим кабанов на убой. По заказчикам этого разгромного корпоратива. Вместе с товарищами и когда занят делом – уже не так страшно.
Ну, или можете продолжать стоять в стороне, в детском ужасе ожидая «проснуться другими». И в этом замечательном творческом сне, извините, обделаться, лишь завидев то реальное кабанье стадо, которое очень хотят выпустить на мирные улицы мирных городов мирной страны.
Уверяю вас, что даже тогда вы проснетесь целыми, у нас есть кому об этом постараться. Немного, правда, испачкавшись – что ж, и такое бывало со многими звездами. Со временем, говорят, сможете отмыться. Уж простите, накипело.