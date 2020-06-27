Андрей Муковозчик: «хачу перамен», бегущие кабаны и кто на самом деле боится. Субботний телефельетон «Накипело»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Что общего у Дениса Курьяна, группы NaviBand и Дмитрия Кохно? Во-первых, мы все из одного цеха. Во-вторых, они боятся. Им страшно. Давайте, коллеги, вместе посмотрим в глаза чудовищ: говорят, помогает. Все чаще на улицах наших городов собираются группы с виду праздных людей, стоящих в очереди, кормящих голубей, просто гуляющих… в определенном месте и в определенное время. Не мне вам рассказывать, как быстро профессиональный ведущий сможет разрозненную массу слить в единую… хотите – благодарную публику. А хотите – яростную толпу. Человеческим стадом управлять (и вы это отлично знаете) намного проще, чем отдельными людьми. Вам страшно? Так спросите себя, кто и что ведет людей на улицы типа погулять и постоять на тротуаре? Ответ-то на поверхности – политическая пандемия. Психоз в социальных сетях. Подростково-гормональное «хачу перамен». А кто это раскручивает? Ведь специально и целенаправленно раскручивает. Вы, столько лет живущие в медиа, не можете этого не понимать. Вы боитесь. И вы задаете вопросы руководству милиции, страшным людям в черном, большим зеленым машинам. А что ж вам не было страшно, когда в тех же соцсетях угрожали девочке из БРСМ? Ответственной чиновнице? Почему не испугались вы, что Петуховы да Шрайбманы уже даже не анонимно пишут: «В маленьких городах, где все друг друга знают, риск народной мести намного больше. Личные данные милиционеров мгновенно вычисляются и распространяются в сети».

Андрей Муковозчик:

Народная месть – это же инструкция. Вам, надеюсь, ясно? Но тут вам не страшно, а почему? Не страшно вам, когда их кассандра Мацкевич пророчит: «Плошча будзе», а идеолог Карбалевич вколачивает: «Страна в состоянии холодной гражданской войны»? А ведь гражданская война, к которой они, по сути, призывают, это когда сын на отца, бывшая жена на мужа, а двухлетнего сына надо увозить, чтобы не дай бог. Почему же вы этого не боитесь? Отчего не обращаете свой пронзительный эпистолярный талант туда, в интернет, откуда все и течет?

Андрей Муковозчик:

Если вы догадываетесь, что анархисты у посольства собираются покидаться горючими бутылочками, чисто для движухи, за-ради свободы и зачесалось «хачу перамен», вы же не пойдете туда семьей гулять? Не наденете косухи, не повяжете банданы-балаклавы, не возьмете в каждую руку по бутылке с колой – ведь нет? Ну и славно. Когда общество борется со стихией, не стоит попадать под гидрант, даже из чисто медийного любопытства. И поймите, мы уже на информационной войне. Не мы ее в соцсетях начали, не мы проплатили в интернете площадки, не мы кабанов погулять собираем. Не мы их науськиваем: главное, что вы – против. Это главное. А за что вы – пофигу, ну, или «ай, потом разберемся».