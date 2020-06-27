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«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга

27 июня 2020 15:49
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Новости Беларуси. Они присягнули на верность народу. Около 1000 военнослужащих внутренних войск МВД 27 июня произнесли торжественную клятву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-1

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-3

Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки этот ритуал прошел в непривычном формате – без присутствия родных и близких новобранцев и традиционного трехдневного увольнения.

Бойцов войсковой части 3214 лично поздравил замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-6

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-8

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси – командующий внутренними войсками:
Самое главное, конечно же, крепкого здоровья. За период службы они его должны сохранить и возмужать, быть физически более крепкими. Потому что нам необходима здоровая нация. И вот этот здоровый образ жизни, который они приобретут здесь, служа в бригаде специального назначения, должны сохранить на долгие, долгие годы.

Командование войск, командиры соединений и воинских частей прикладывают максимальные усилия для безопасного прохождения военной службы военнослужащими внутренних войск.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-11

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-13

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-15

К военнослужащим спецназа предъявляются особые требования: отличное состояние здоровья, хорошая физическая форма, обладание высокими морально-деловыми качествами. У парней должно быть в том числе идеальное личное дело.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-18

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-20

Антон Бакурин, военнослужащий 2-й учебной роты войсковой части № 3214:
Я решил пойти в армию, это долг каждого гражданина Республики Беларусь. Я всегда стремлюсь вверх, достичь каких-то высоких успехов. Соответственно, наивысшая цель – это был выбор спецназа. Это элитные войска.

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-23

«Решил пойти в армию, это долг каждого гражданина». Во внутренних войсках МВД Беларуси состоялась присяга-25

Впереди у бойцов – сложный и ответственный этап в жизни. Каждый из них уже знает, через что предстоит пройти. Позади у ребят – курс молодого бойца.

# Армия Беларуси # общество # Юрий Назаренко # Антон Бакурин # Фотофакт

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