Время убирать арбузы, можно начать подготовку растений к зиме. Список важных дел в саду в середине августа

Если на вашем участке нашлось место бахчевым, присмотритесь, может быть, уже пора снимать урожай. О спелости арбузов явно говорит подсыхание усиков и прилистников у плодоножки, а также глухой звук при ударе по плоду, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Убирать арбузы для хранения лучше в начале созревания, когда мякоть еще розовая, а семена только начинают буреть. Такие плоды можно будет съесть в течение трех месяцев.

Содержит витамин молодости. Как арбуз поможет похудеть и кому он противопоказан?

В плодовом саду не забываем собирать с земли опавшие плоды – их можно использовать в компостной куче.