«Идёт подготовка парной, веников, гостя». Где проходят чемпионаты по банному спорту и кто в них участвует?
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Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вячеслав, вот есть же банный спорт. Я так понимаю, вы участвуете, как раз таки в таких соревнованиях? Это что такое? Расскажите.
Вячеслав Титов, победитель в 4-м народном чемпионате по парению 2021 года:
Нет, как раз таки не в таких я в таких соревнованиях участвовал. Про банный спорт вам Геннадий расскажет, потому что это его направление.
Юлия Крыницкая:
Расскажите, потому что так интересно даже, вот как это проявляется, как это все проходит?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Как конкурс судят?
Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:
Спорт – это в кавычках. Это больше такой, как конкурс проходит, кто лучше парит? Здесь идет... Не путайте, пожалуйста, сауна-спорт – кто дольше высидит.
Юлия Крыницкая:
Такой тоже есть, получается?
Вячеслав Титов:
Уже нет.
Геннадий Мороз:
Такое было. Современные банные чемпионаты – это правильность парения, безопасность парения, красота парения. Это какие-то новые технологии, новые какие-то аксессуары, что можно применять в бане. И вот это оценивается: внешний вид, презентация, чтобы человек знал, что он делает. Выстраивает программу мастер, тот, который будет парить. Очень важно следовать потом этой программе. Там идет подготовка парной, веников, гостя. Также взаимодействие с гостем: физическое, эмоциональное. Очень много пунктов там: и массажные техники, и контрастные процедуры.
Александра Каштанова:
Кто судит эти чемпионаты, кто побеждает?
Юлия Крыницкая:
У нас в стране они проходят или надо выезжать за границу?
Геннадий Мороз:
Они проходят везде. И у нас в республике, и по всему банному миру проходят вот где есть. За Америку не скажу, а вот в Европе проходят очень интересные конкурсы. Ну и на нашем континенте много где проходят. В качестве судей выступают эксперты, которые знают, как надо делать. Это уже когда судят профессионалов, там и судьи профессиональные. Я международный судья именно по банному искусству, проходил обучение соответствующее, у меня есть документы и все это такое. Гораздо проще, когда проходят народные чемпионаты, либо конкурсы. Там уже люди, которые умеют парить, знакомы с баней, сами парятся, вот они могут оценивать.
Юлия Крыницкая:
С целью популяризации, можно сказать, банного искусства, правильно?
Вячеслав Титов:
Да, так и есть.
Геннадий Мороз:
Так что профессионалов судят профессионалы, а любителей – те, кто ходит. Вот есть любительское такое жюри. Очень здорово, очень нормально, когда люди могут высказать свое мнение. И более того, чемпионаты – это не способ разбогатеть, там выиграть какой-то огромный кусок золота. Это, в первую очередь, повышение собственной квалификации. Во-вторых, когда выступают мастера, то там есть на что посмотреть, есть чему поучиться.
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