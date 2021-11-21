«Идёт подготовка парной, веников, гостя». Где проходят чемпионаты по банному спорту и кто в них участвует?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Вячеслав, вот есть же банный спорт. Я так понимаю, вы участвуете, как раз таки в таких соревнованиях? Это что такое? Расскажите.

Вячеслав Титов, победитель в 4-м народном чемпионате по парению 2021 года:

Нет, как раз таки не в таких я в таких соревнованиях участвовал. Про банный спорт вам Геннадий расскажет, потому что это его направление. Юлия Крыницкая:

Расскажите, потому что так интересно даже, вот как это проявляется, как это все проходит? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Как конкурс судят?

Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:

Спорт – это в кавычках. Это больше такой, как конкурс проходит, кто лучше парит? Здесь идет... Не путайте, пожалуйста, сауна-спорт – кто дольше высидит. Юлия Крыницкая:

Такой тоже есть, получается? Вячеслав Титов:

Уже нет. Геннадий Мороз:

Такое было. Современные банные чемпионаты – это правильность парения, безопасность парения, красота парения. Это какие-то новые технологии, новые какие-то аксессуары, что можно применять в бане. И вот это оценивается: внешний вид, презентация, чтобы человек знал, что он делает. Выстраивает программу мастер, тот, который будет парить. Очень важно следовать потом этой программе. Там идет подготовка парной, веников, гостя. Также взаимодействие с гостем: физическое, эмоциональное. Очень много пунктов там: и массажные техники, и контрастные процедуры.