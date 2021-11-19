«Терапевт чаще всего скажет, что нельзя». Какие противопоказания могут быть для посещения бани?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:

Баня лечит здоровых.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что значит здоровых в вашем понимании? Мне кажется, нет идеально здоровых людей. Такие существуют в природе?

Геннадий Мороз:

Если у человека нет болезни явной, нет воспалительных процессов каких-то, то ему, в принципе, можно ходить в баню. И опять же, баня бывает разная. От этого зависит, какую баню человек выберет и что он там будет делать, как он будет оздоравливаться, восстанавливаться, реабилитироваться. То есть баня лечит здоровых – значит, человек когда чувствует себя хорошо, может идти в баню.

Юлия Крыницкая:

Профессиональный банщик может дать рекомендации тому человеку, который хочет пойти в баню или все-таки это надо через терапевта?

Геннадий Мороз:

Терапевт чаще всего скажет, что нельзя, потому что врачи перестраховываются. У них есть «не навреди» принцип. Тот же самый принцип есть в бане и при работе банщика. Поэтому лучше подойти к банщику или позвонить ему заранее, сказать, что вот у меня такое-то, например, чуть-чуть повысилось давление. Приходите, я это учту, и давление немножечко повысим, вам будет хорошо. Поэтому обязательно нужно советоваться с тем человеком, к которому вы идете, который вас будет парить.