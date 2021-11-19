«Терапевт чаще всего скажет, что нельзя». Какие противопоказания могут быть для посещения бани?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Баня лечит? Это вообще миф или реальность?
Геннадий Мороз, профессиональный банщик, судья международной категории по банному искусству:
Баня лечит здоровых.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что значит здоровых в вашем понимании? Мне кажется, нет идеально здоровых людей. Такие существуют в природе?
Геннадий Мороз:
Если у человека нет болезни явной, нет воспалительных процессов каких-то, то ему, в принципе, можно ходить в баню. И опять же, баня бывает разная. От этого зависит, какую баню человек выберет и что он там будет делать, как он будет оздоравливаться, восстанавливаться, реабилитироваться. То есть баня лечит здоровых – значит, человек когда чувствует себя хорошо, может идти в баню.
Юлия Крыницкая:
Профессиональный банщик может дать рекомендации тому человеку, который хочет пойти в баню или все-таки это надо через терапевта?
Геннадий Мороз:
Терапевт чаще всего скажет, что нельзя, потому что врачи перестраховываются. У них есть «не навреди» принцип. Тот же самый принцип есть в бане и при работе банщика. Поэтому лучше подойти к банщику или позвонить ему заранее, сказать, что вот у меня такое-то, например, чуть-чуть повысилось давление. Приходите, я это учту, и давление немножечко повысим, вам будет хорошо. Поэтому обязательно нужно советоваться с тем человеком, к которому вы идете, который вас будет парить.
Алеся Лакина:
Но он же не видел анамнеза, не видел карту пациента. Может быть у него есть какое-то заболевание, которое протекает бессимптомно.
Юлия Крыницкая:
Ну так тебе врач об этом, наверное, не скажет.
Алеся Лакина:
Врач обязан посмотреть анамнез пациента и все заболевания.
Геннадий Мороз:
Если человек себя неважно чувствует, если он заболел, то он априори не пойдет в баню.
Алеся Лакина:
А если он хорошо себя чувствует?
Геннадий Мороз:
Все, в баню.
«Накапливается и отлагается в виде болезней». Почему женщинам полезно ходить в баню – подробнее здесь.