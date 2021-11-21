Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара

За окном классическая сырая и серая поздняя осень. В такую погоду уж очень хочется поднять себе настроение, рассказали в программе «Плюс-минус». Один из способов мы вам сейчас и подскажем – кулинарный. Попробуйте приготовить джем по рецепту нашего повара. Тем более что это не только вкусно, но еще и полезно.

Вадим Парханович, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим медово-имбирный джем. У такого десерта есть очень большое преимущество – он укрепит ваш иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд. Для этого нам понадобятся мед, грецкие орехи, апельсин, имбирь и сахар.

Чистим и нарезаем апельсин. Нарезаем имбирь.

Апельсин и имбирь перекладываем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим варить на 20 минут.

Теперь в наш джем добавляем грецкие орехи. Даем остыть нашему джему до комнатной температуры и добавляем мед.