Прямой эфир

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара

21 ноября 2021 15:54
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За окном классическая сырая и серая поздняя осень. В такую погоду уж очень хочется поднять себе настроение, рассказали в программе «Плюс-минус». Один из способов мы вам сейчас и подскажем – кулинарный. Попробуйте приготовить джем по рецепту нашего повара. Тем более что это не только вкусно, но еще и полезно.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-1

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим медово-имбирный джем. У такого десерта есть очень большое преимущество – он укрепит ваш иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд. Для этого нам понадобятся мед, грецкие орехи, апельсин, имбирь и сахар.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-4

Чистим и нарезаем апельсин. Нарезаем имбирь.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-7

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-9

Апельсин и имбирь перекладываем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим варить на 20 минут.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-12

Теперь в наш джем добавляем грецкие орехи. Даем остыть нашему джему до комнатной температуры и добавляем мед.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-15

Перекладываем джем в стеклянную тару, закрываем крышкой и ставим в холодильник, чтобы увеличить срок годности нашего продукта. Джем можно употреблять только после того, как он постоит несколько часов в холодильнике. Одной ложки в день достаточно, чтобы укрепить иммунитет.

Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара-18

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# Рецепты # общество # Вадим Парханович # Юлия Самусенко # Фотофакт

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