Укрепляем иммунитет. Готовим медово-имбирный джем по рецепту шеф-повара
За окном классическая сырая и серая поздняя осень. В такую погоду уж очень хочется поднять себе настроение, рассказали в программе «Плюс-минус». Один из способов мы вам сейчас и подскажем – кулинарный. Попробуйте приготовить джем по рецепту нашего повара. Тем более что это не только вкусно, но еще и полезно.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим медово-имбирный джем. У такого десерта есть очень большое преимущество – он укрепит ваш иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд. Для этого нам понадобятся мед, грецкие орехи, апельсин, имбирь и сахар.
Чистим и нарезаем апельсин. Нарезаем имбирь.
Апельсин и имбирь перекладываем в сотейник, засыпаем сахаром и ставим варить на 20 минут.
Теперь в наш джем добавляем грецкие орехи. Даем остыть нашему джему до комнатной температуры и добавляем мед.
Перекладываем джем в стеклянную тару, закрываем крышкой и ставим в холодильник, чтобы увеличить срок годности нашего продукта. Джем можно употреблять только после того, как он постоит несколько часов в холодильнике. Одной ложки в день достаточно, чтобы укрепить иммунитет.