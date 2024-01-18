«Иди и зарабатывай!» Лукашенко об условиях финансовой поддержки двух стройтрестов
Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качество белорусской оптики, как и строительных услуг, у соседей в целом признано. В большой России нашим специалистам доверяют знаковые проекты. Но не все тресты эти возможности используют. У двух предприятий из Брестской и Гродненской – проблемы. К Президенту пришли за помощью. Финансовой.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос. Вот мы оказываем двум организациям строительную поддержку и помощь. А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаете это? Поэтому как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку. А ждать, что мы из бюджета возьмем деньги, как я говорю, учителей, врачей и пенсионеров и отдадим компаниям, которые должны работать и зарабатывать. А сегодня, как в народе говорят, конь не валялся – иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси – соседняя Россия.
Помогут. Просчиталось бывшее руководство, а жалко обычных работяг. Но условия и сроки возврата будут жестче. Под личную ответственность министра и новых руководителей предприятий.
Руслан Пархамович, министр архитектуры и строительства Беларуси:
Есть организации, которые имеют субъективные, есть организации, которые имеют объективные причины. Если говорить о тех организациях, о которых мы сегодня говорили, которые мы обсуждали, то скорее, наверное, это объективные причины. Это то, что в свое время, выполняя серьезные объемы работ, все старались продемонстрировать себя на стройке, но не следили за правильностью расчета, за системой ценообразования, за теми вопросами, которые скрываются на втором плане, но от этого не становятся менее важными. Поэтому мы просмотрели и проследили за тем, каким образом можно помочь предприятиям и как они могут достичь возможности самостоятельно функционировать, успешно функционировать. Безусловно, глава государства потребовал того, чтобы сами предприятия работали над восстановлением своей платежеспособности, над увеличением объема подрядных работ. Наверное, для них это первое условие. Они должны продемонстрировать желание жить и успешно работать.
Сегодня Президент вникнул в разнородные и обширные темы. Но их связала одна деталь. Александр Лукашенко ориентирует: индивидуальная оценка – мейнстрим внутренней политики стран.
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