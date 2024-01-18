«Иди и зарабатывай!» Лукашенко об условиях финансовой поддержки двух стройтрестов

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Качество белорусской оптики, как и строительных услуг, у соседей в целом признано. В большой России нашим специалистам доверяют знаковые проекты. Но не все тресты эти возможности используют. У двух предприятий из Брестской и Гродненской – проблемы. К Президенту пришли за помощью. Финансовой.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я этот документ с колена не подписал. У меня возник один вопрос. Вот мы оказываем двум организациям строительную поддержку и помощь. А что, они оказались в каких-то чрезвычайных условиях? Другие тресты и строительные компании работают хорошо и у них нет этих проблем? Или это только начало? Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Знаете это? Поэтому как только они начнут себя спасать и в этом отношении продвинутся, тогда мы будем их поддерживать и оказывать помощь и поддержку. А ждать, что мы из бюджета возьмем деньги, как я говорю, учителей, врачей и пенсионеров и отдадим компаниям, которые должны работать и зарабатывать. А сегодня, как в народе говорят, конь не валялся – иди и зарабатывай. Не хочешь в Беларуси – соседняя Россия. Помогут. Просчиталось бывшее руководство, а жалко обычных работяг. Но условия и сроки возврата будут жестче. Под личную ответственность министра и новых руководителей предприятий.