Гусаков: Беларусь и Россия к 2030 году будут иметь где-то 1500 или 1700 спутников
Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госслужащие заверили: интересы страны соблюдены. Среди союзных программ – космические проекты. Занялись созданием еще одного, нового. Если у действующего зоркость кратна двум метрам, то у вновь создаваемого – 35 сантиметрам. В Академии наук бойко отрапортовали: спутники работают в интересах 11 министерств. Президента, помимо имиджа, интересует реальная окупаемость проекта.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Космический аппарат мы создадим: возьмем платформу российскую и навесим свою аппаратуру. То, что мы умеем делать и делаем для России и других стран. Это не вопрос. Вопрос только в том, насколько это нам надо, какая от этого будет экономическая отдача и кто будет платить. Рассматривать проект нужно не только с точки зрения национальной безопасности, но и как перспективное направление двустороннего научного сотрудничества, которое позволит развивать компетенции и белорусской, и российской стороны. А в будущем принесет еще большую отдачу нам и нашим партнерам.
Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:
Мы – космическая страна. Беларусь – это космическая страна, и она принята в эту систему международных космических держав. И мы развиваем здесь тесные контакты не только с Россией, но и с Китаем сейчас сотрудничаем, с бывшими странами Советского Союза. Россия предполагает с нашим участием к 30-му году иметь где-то 1 500 или 1 700 спутников.
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