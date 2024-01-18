Гусаков: Беларусь и Россия к 2030 году будут иметь где-то 1500 или 1700 спутников

Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госслужащие заверили: интересы страны соблюдены. Среди союзных программ – космические проекты. Занялись созданием еще одного, нового. Если у действующего зоркость кратна двум метрам, то у вновь создаваемого – 35 сантиметрам. В Академии наук бойко отрапортовали: спутники работают в интересах 11 министерств. Президента, помимо имиджа, интересует реальная окупаемость проекта.