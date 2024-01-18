Лукашенко: «Это самое главное, питание людей – это здоровье. Всё остальное ерунда!»
Все законодательные нововведения должны стимулировать рост белорусской экономики. Об этом заявил глава государства в ходе совещания с руководством Совета Министров. Главе государства представили сразу несколько законопроектов и новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Западные политики свою политическую волю хотели навязать в том числе через экономическое давление, а тот же западный бизнес пытались отвязано вести на нашем рынке. И первое, и второе характерно для многих других стран, в Беларуси не выйдет. Два железных аргумента. Власть в руках белорусов, заграничных банковских ячеек нет у наших политиков. А экономика постоянно доказывает свою эффективность, система нашего производства – самодостаточность. Не купились на трюки и идеологию рынка заморского фастфуда.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Публично хочу привести один пример очень яркий. Я не зря назвал «Макдональдс». Санкции ввели американцы, «Макдональдс» – американская компания. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать – работайте, не хотите – уходите. «Но это же «Макдональдс», разве кто-то сможет потом работать так, как «Макдональдс» в Беларуси?» – главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: мы не сможем булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо, не можем, нет колбасы, нет мяса. Картошка фри – и это мы не можем. Ничего не можем! Слушайте, хвастаемся, по всему миру продаем продукты питания. Это так. И молочные, и мясные, и самые лучшие продукты питания в мире – белорусские. Картошка? Ну мы же бульбаши! Булочку эту испечь – в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, вкусно было, нормально. То есть разрезать булочку пополам эту, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем.
Ситуация с ресторанами быстрого питания – символичная и показательная. И, опять же, по воле главы государства поверили в свои возможности. Президент рассказал, как заставил заняться модной кулинарией пресс-секретаря и вице-премьера.
Александр Лукашенко:
Под руку вот попалась, пресс-секретарь сидит. Я говорю, в «Макдональдсе» была? Была. Знаешь что такое? Знаю. Будешь контролировать. В правительстве Снопков занимается. Вдвоем вы мне посчитаете все рестораны, которые «Макдональдс» у нас открыл, и доложите. Скажу откровенно, я ни разу не был в ресторанах «Макдональдса» и не знаю эти бургеры-шмургеры, что они там производят. Пришлось окунуться и изучить эту систему. Сейчас едим свою картошку. Я уверен, что она лучшая. Ушли – до свидания, собственность принадлежит государству. Таким образом, они бросили собственность мы ее подняли, привели в порядок, появился частник, которые готов купить их, то есть нам заплатить деньги, и деньги немалые. Белорус нормальный, у которого здесь есть собственность, готов развивать эту сеть – пожалуйста. Мы предоставим еще в городах, областных центрах для этой сети место для развития и строительства новых ресторанов. Нет – отдадим старые, которые у нас плохо работают или в полузакрытом состоянии. Импортозамещение в питании людей. Это самое главное, питание людей – это здоровье! Все остальное ерунда. Гайки, болты и прочее – это мы умеем закручивать.
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