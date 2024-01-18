Лукашенко: «Это самое главное, питание людей – это здоровье. Всё остальное ерунда!»

Западные политики свою политическую волю хотели навязать в том числе через экономическое давление, а тот же западный бизнес пытались отвязано вести на нашем рынке. И первое, и второе характерно для многих других стран, в Беларуси не выйдет. Два железных аргумента. Власть в руках белорусов, заграничных банковских ячеек нет у наших политиков. А экономика постоянно доказывает свою эффективность, система нашего производства – самодостаточность. Не купились на трюки и идеологию рынка заморского фастфуда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Публично хочу привести один пример очень яркий. Я не зря назвал «Макдональдс». Санкции ввели американцы, «Макдональдс» – американская компания. Они решили свернуть свою деятельность и уйти из Беларуси. Дверь открыта, уходите. Мы никого не держали, но и не выгоняли. Им было сказано: хотите работать – работайте, не хотите – уходите. «Но это же «Макдональдс», разве кто-то сможет потом работать так, как «Макдональдс» в Беларуси?» – главный был лозунг. И пошли ко мне ходоки: мы не сможем булочку там пополам разрезать и впихнуть туда колбасу или мясо, не можем, нет колбасы, нет мяса. Картошка фри – и это мы не можем. Ничего не можем! Слушайте, хвастаемся, по всему миру продаем продукты питания. Это так. И молочные, и мясные, и самые лучшие продукты питания в мире – белорусские. Картошка? Ну мы же бульбаши! Булочку эту испечь – в нашем детстве этих булочек хватало, мы покупали за несколько копеек, вкусно было, нормально. То есть разрезать булочку пополам эту, впихнуть мясо, картошку или салат туда не можем.

Ситуация с ресторанами быстрого питания – символичная и показательная. И, опять же, по воле главы государства поверили в свои возможности. Президент рассказал, как заставил заняться модной кулинарией пресс-секретаря и вице-премьера.