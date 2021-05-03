Идеолог Юрий Цаба: Беларусь никто не упрекнёт, что у нас нет такого жёсткого социального расслоения

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, скажите, пожалуйста, с точки зрения идеолога, что лежит в основе этой самой белорусской идеологии? Мы все горим, идеология, национальная идея, но до конца не можем сформировать. Что такое белорусская идеология?

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:

Мне кажется, Президент уже неоднократно в своих выступлениях об этом говорил и подчеркивал, коллега тоже обозначил это четко и ясно, – это справедливость прежде всего. Именно справедливость, и тут уже коллеги тоже подчеркивали, с развитием нашего государства сегодня Беларусь никто не упрекнет, что у нас нет такого жесткого социального расслоения. У нас, даже если привести пример с декретными отпусками для матерей, – не во всех странах есть такое. Но некоторые, к сожалению, этим по-другому распоряжаются. Сегодня это справедливость, поступательное и устойчивое развитие, и тут уже говорили об инновациях. Естественно, Беларусь себя хорошо позиционирует в IT-секторе, у нас талантливые, замечательные люди, программисты. Кто-то кричал, что повально, масштабно.