Идеолог Юрий Цаба: Беларусь никто не упрекнёт, что у нас нет такого жёсткого социального расслоения
Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий, скажите, пожалуйста, с точки зрения идеолога, что лежит в основе этой самой белорусской идеологии? Мы все горим, идеология, национальная идея, но до конца не можем сформировать. Что такое белорусская идеология?
Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
Мне кажется, Президент уже неоднократно в своих выступлениях об этом говорил и подчеркивал, коллега тоже обозначил это четко и ясно, – это справедливость прежде всего. Именно справедливость, и тут уже коллеги тоже подчеркивали, с развитием нашего государства сегодня Беларусь никто не упрекнет, что у нас нет такого жесткого социального расслоения.
У нас, даже если привести пример с декретными отпусками для матерей, – не во всех странах есть такое. Но некоторые, к сожалению, этим по-другому распоряжаются. Сегодня это справедливость, поступательное и устойчивое развитие, и тут уже говорили об инновациях. Естественно, Беларусь себя хорошо позиционирует в IT-секторе, у нас талантливые, замечательные люди, программисты. Кто-то кричал, что повально, масштабно.
Кирилл Казаков:
Еще может быть лет 15 назад, когда заходил разговор о том, что у нас есть идеологи и вообще идеология как наука, идеология как профессия, все говорили: ну что вы, мы вернулись из Советского Союза, когда был коммунизм, когда мы шли к социализму, строили партийное общество. Какая идеология? Мы смотрели на Запад и были либералами.
Николай Бузин, заместитель председателя Геральдического совета при Президенте Беларуси, доктор военных наук, профессор:
На Западе все то же самое. Идеология в каждом государстве есть, без нее нельзя.