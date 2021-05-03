Игорь Марзалюк о белорусских студентах: сколько их осталось на месте и не бунтует

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.
Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Нация – это коллективный референдум. Это ежечасное, ежедневное подтверждение того, что твое, а что не твое. Это первый нюанс. И второй – я хотел бы сказать об одном мифе, который до сих пор культивируется иногда и нашими сторонниками – о том, что якобы молодежь не на той стороне. Молодежь, а не только офицеры, – это 19-летние парни, которые выполнили присягу. Это внутренние войска, это спецназ, все те, кто выстоял.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Те, кто год назад ушел служить в армию, как раз возвращаются. Те из внутренних войск, которые прошли службу в армии.
Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Была такая шутка, что армия и силовые структуры – это самые крупные молодежные организации страны.
Игорь Марзалюк:
Во-первых, да. Во-вторых, рассказывают сказки про студентов. Сколько их вышло на улицы Минска? Полпроцента? И сколько их осталось на месте и не устраивало никаких бунтов? Если бы мобилизовали хотя бы студенчество Минска и оно пошло на ту сторону, была бы катастрофа. Но этого не произошло. Что это значит? Это значит только одно – во всех социальных, демографических и возрастных группах сторонников нынешней власти, нынешнего Президента преобладающее конституционное большинство. И с этим всем остальным придется мириться.
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