Игорь Марзалюк о белорусских студентах: сколько их осталось на месте и не бунтует

Новости Беларуси. Исторический подтекст белорусской государственности. Путь к независимости – через тернии раскола, войны и перестройки. Герб, флаг, гимн, победа – опорные столпы национальной идеи. Нашли ли ее белорусы? И достаточно ли смотреть только вперед? Обсудили в ток-шоу «По существу» на СТВ.

Игорь Марзалюк, историк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нация – это коллективный референдум. Это ежечасное, ежедневное подтверждение того, что твое, а что не твое. Это первый нюанс. И второй – я хотел бы сказать об одном мифе, который до сих пор культивируется иногда и нашими сторонниками – о том, что якобы молодежь не на той стороне. Молодежь, а не только офицеры, – это 19-летние парни, которые выполнили присягу. Это внутренние войска, это спецназ, все те, кто выстоял.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Те, кто год назад ушел служить в армию, как раз возвращаются. Те из внутренних войск, которые прошли службу в армии.

Вадим Гигин, политолог, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Была такая шутка, что армия и силовые структуры – это самые крупные молодежные организации страны.