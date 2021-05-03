Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?

Новости Беларуси. Неделя празднования Пасхи. У православных христиан Светлая седмица. Главное, к чему призывает церковь в эти дни, – радоваться воскрешению Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый день Светлой седмицы имеет свое название и традицию. К примеру, понедельник Поливальный. Верующие ходят друг к другу в гости, обливаются водой, очищаясь таким образом от всего плохого. В это время принято отдыхать и совершать хорошие дела. Всю неделю в храмах проходят особые праздничные богослужения и крестный ход.

Христос Воскрес, и хочется нести во все дома и всем эту радость, что пришел Спаситель на нашу землю и дал нам еще немножко времени для того, чтобы мы все исправились и были намного лучше.

Он же нас спасает, заступается, помогает нам, без него мы никуда.

Главное – душевное равновесие, чтобы у каждого в жизни было. Есть куда у нас прийти: очень много церквей, соборов. Всем здоровья.