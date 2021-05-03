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Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?

03 мая 2021 20:24
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Новости Беларуси. Неделя празднования Пасхи. У православных христиан Светлая седмица. Главное, к чему призывает церковь в эти дни, – радоваться воскрешению Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?-1

Каждый день Светлой седмицы имеет свое название и традицию. К примеру, понедельник Поливальный. Верующие ходят друг к другу в гости, обливаются водой, очищаясь таким образом от всего плохого. В это время принято отдыхать и совершать хорошие дела. Всю неделю в храмах проходят особые праздничные богослужения и крестный ход.

Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?-4

Христос Воскрес, и хочется нести во все дома и всем эту радость, что пришел Спаситель на нашу землю и дал нам еще немножко времени для того, чтобы мы все исправились и были намного лучше.

Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?-7

Он же нас спасает, заступается, помогает нам, без него мы никуда.

Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?-10

Главное душевное равновесие, чтобы у каждого в жизни было. Есть куда у нас прийти: очень много церквей, соборов. Всем здоровья.

Ходят друг к другу в гости, обливаются водой. Как православные верующие проводят Пасхальную неделю?-13

Кроме того, по давней церковной традиции в Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в колокола. Считается, что таким образом он поделится своей пасхальной радостью с другими. Есть и приметы. Совершать богоугодные дела в эти дни – к благополучию. А дождливый понедельник – к дождливому лету. 

# Православные в Беларуси # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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