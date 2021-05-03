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«Высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба». Александр Лукашенко о триумфе батутистов на ЧЕ

03 мая 2021 20:33
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Новости Беларуси. С невероятным успехом на чемпионате в Сочи национальную команду по прыжкам на батуте поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал добра, благополучия и крепкого здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный тренер сборной по прыжкам на батуте о медалях на ЧЕ: те, кто стали вторыми, должны были быть первыми

«Высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба». Александр Лукашенко о триумфе батутистов на ЧЕ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли Беларуси безоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой. Самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результат Олег Рябцев, которого мы также поздравляем с рождением сына.

Чемпион Европы по прыжкам на батуте: пришлось себя собрать в кучу, разобраться со своими психологическими моментами (читайте также).

# Белорусские спортсмены # общество # Александр Лукашенко # Ольга Власова # Олег Рябцев # Фотофакт

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