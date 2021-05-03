«Высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба». Александр Лукашенко о триумфе батутистов на ЧЕ

Новости Беларуси. С невероятным успехом на чемпионате в Сочи национальную команду по прыжкам на батуте поздравил Президент. Александр Лукашенко пожелал добра, благополучия и крепкого здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отличные выступления в большинстве командных и индивидуальных дисциплин среди юниоров и взрослых принесли Беларуси безоговорочное первое общекомандное место и подтвердили высочайший уровень профессионализма спортсменов и тренерского штаба во главе с Ольгой Власовой. Самых теплых слов заслуживает показавший в Сочи максимальный результат Олег Рябцев, которого мы также поздравляем с рождением сына.