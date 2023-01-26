Новости Беларуси. Беларуси интересен российский опыт по цифровизации избирательных процессов. Об этом заявил председатель ЦИК Беларуси на встрече с председателем Избирательной комиссии Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беларусь и Россия проводят курсы для будущих участников избирательных процессов.

Изменения в Избирательный кодекс продиктованы обновленной Конституцией. Напомним, за новую версию Основного закона страны на референдуме проголосовало свыше 80 % белорусов, чьи предложения также легли в основу редакции. Потому в 2024 году, как считают специалисты, ожидать провокаций не придется. Тем не менее мы помним кампанию 2020 года, когда Беларусь столкнулась с внешним воздействием. Чтобы обеспечить информационную безопасность во время предстоящих выборов, ЦИК обратился к опыту ближайших соседей. В 2022 году было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве между избирательными комиссиями Беларуси и России, в эти дни проходят курсы для потенциальных участников избирательных процессов. Игорь Карпенко: задача государства – обеспечить свободное волеизъявление граждан в мирных условиях. Читать здесь.

Михаил Лебединский, председатель Избирательной комиссии Ленинградской области (Россия):

Очень многие считают, что избирательная система работает только один день. На самом деле это не так. Она работает от выборов до выборов, а дальше к следующим выборам готовится. Кроме того, вы знаете, что и у вас, и у нас избирательная система состоит из людей, которые в обычной жизни работают на другой работе. Это по большому счету общественная или государственная нагрузка, которую люди выполняют. И чтобы бороться, например, с профессиональными провокаторами, надо иметь профессиональные навыки, иногда их не хватает.