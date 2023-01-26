На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов

Новости Беларуси. Уникальный 3D-принтер питания и сухие мясные смеси. Расширенная экспозиция выставки «Беларусь интеллектуальная» продолжает раскрывать грани научных возможностей. Ноу-хау в области пищевых продуктов представил Институт мясо-молочной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный аппарат позволяет самостоятельно задать нужную биологическую ценность продуктов при приготовлении. Благодаря этому из состава можно исключить, например, аллергенные компоненты или добавить необходимое количество кальция или железа. Материалом для печати служат сухие мясные порошки, в основе которых натуральное белковое сырье.

Ирина Калтович, заведующая сектором Института мясо-молочной промышленности:

Оно сохраняет все свои полезные свойства и просто восстанавливается в обычной пищевой воде. Можно такой восстановленной эмульсией либо печатать 3D натуральные продукты, либо такие сухие порошки мясные очень удобно брать с собой куда-то в экспедиции, походы, турслеты, даже в космос.

С самого момента открытия масштабный форум не перестает бить рекорды посещаемости. Десятки тысяч человек со всех уголков страны – поток желающих своими глазами увидеть изобретения наших ученых не иссякает. Особый интерес к разработкам у молодежи.

Я посетила всю выставку. Меня очень поразили технологии, насколько XXI век развивается быстро.

Каждый может посмотреть, потрогать что-то, быть ближе к научным изобретениям.

Такие выставки важно проводить, чтобы популяризировать науку, чтобы показывать наглядно наш уровень науки.