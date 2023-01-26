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На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов

26 января 2023 17:37
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Новости Беларуси. Уникальный 3D-принтер питания и сухие мясные смеси. Расширенная экспозиция выставки «Беларусь интеллектуальная» продолжает раскрывать грани научных возможностей. Ноу-хау в области пищевых продуктов представил Институт мясо-молочной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-1

Уникальный аппарат позволяет самостоятельно задать нужную биологическую ценность продуктов при приготовлении. Благодаря этому из состава можно исключить, например, аллергенные компоненты или добавить необходимое количество кальция или железа. Материалом для печати служат сухие мясные порошки, в основе которых натуральное белковое сырье.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-4

Ирина Калтович, заведующая сектором Института мясо-молочной промышленности:
Оно сохраняет все свои полезные свойства и просто восстанавливается в обычной пищевой воде. Можно такой восстановленной эмульсией либо печатать 3D натуральные продукты, либо такие сухие порошки мясные очень удобно брать с собой куда-то в экспедиции, походы, турслеты, даже в космос.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-7

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-9

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-11

С самого момента открытия масштабный форум не перестает бить рекорды посещаемости. Десятки тысяч человек со всех уголков страны – поток желающих своими глазами увидеть изобретения наших ученых не иссякает. Особый интерес к разработкам у молодежи.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-14

Я посетила всю выставку. Меня очень поразили технологии, насколько XXI век развивается быстро.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-17

Каждый может посмотреть, потрогать что-то, быть ближе к научным изобретениям.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-20

Такие выставки важно проводить, чтобы популяризировать науку, чтобы показывать наглядно наш уровень науки.

На выставке «Беларусь интеллектуальная» показали 3D-принтер, который может печатать еду для космонавтов-23

Многие разработки, представленные на выставке, уже нашли своих потребителей. Создатели делают все возможное, чтобы новинки в скором времени стали доступны для покупателей.

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# Выставки в Минске # общество # Ирина Калтович # Фотофакт

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