Хренин: руководители соседних стран уже открыто обозначили свои цели против Беларуси, без внимания мы это не оставим

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На международной арене Беларусь всегда представляет себя донором стабильности. Даже от ядерных ракет в начале 1990-х отказались взамен на гарантии безопасности от центров сил, в том числе НАТО. Похоже, вовсе не для укрепления архитектуры мира в регионе строятся новые базы и создаются новые батальонные, бригадные тактические группы.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы детально озвучили те возможные варианты, которые могут возникать, угрожать военной безопасности Республики Беларусь, и меры на их реагирование. Хочется отметить, что сегодня обстановка действительно сложная. Уже открыто ряд враждебно настроенных руководителей, к сожалению, соседних стран обозначили свои цели, которые они хотят достичь, работая против нашей страны. Просто так, без внимания мы это оставить не можем.
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