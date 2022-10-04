Хренин: руководители соседних стран уже открыто обозначили свои цели против Беларуси, без внимания мы это не оставим

Новости Беларусь. Будет ли в нашей стране мобилизация? Готовятся ли в Беларуси к войне и участвуем ли мы в происходящем в Украине? Согласитесь, знать ответы на эти важные вопросы желает каждый белорус. И Александр Лукашенко 4 октября предельно четко на них ответил во время совещания по вопросам военной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На международной арене Беларусь всегда представляет себя донором стабильности. Даже от ядерных ракет в начале 1990-х отказались взамен на гарантии безопасности от центров сил, в том числе НАТО. Похоже, вовсе не для укрепления архитектуры мира в регионе строятся новые базы и создаются новые батальонные, бригадные тактические группы.