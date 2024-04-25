Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сила оружия или сила духа?

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Духа, конечно. Не знаете этого? Только люди, только людской дух, настрой, идеология.

Евгений Пустовой:

А есть такое чувство, что мы наследники защитников Брестской крепости и Егорова, и Кантария?

Виктор Хренин:

Почему чувство? Мы это ощущаем. Мы такие есть. В наших генах течет ген победителя. Это наших отцов, дедов, которые завоевали нам Победу.

Евгений Пустовой:

Это останавливает, мне кажется, тех, кто пытается прийти сюда с огнем и мечом?

Виктор Хренин:

Не знаю, останавливает ли это или нет, но это наша позиция: не лезьте к нам, иначе получите.

И реализация демократии, защита от неверных политических решений и мозговой штурм под стратегическим моментом. Такая площадка уникальна и бесценна по наличию инструментария и практически ничего не стоит, так только умеют белорусы. ВНС – это инструмент исправления ошибок, в том числе исторических. Президент сегодня дал самое верное определение народному фронту.