Хренин: наша позиция – не лезьте к нам, иначе получите

Важнейшим итогом седьмого Всебелорусского народного собрания стало утверждение новой Военной доктрины и Концепции национальной безопасности Беларуси. Они приняты единогласно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде проекты этих стратегических для страны документов широко обсуждались на диалоговых площадках. Свои предложения внесли те, кому небезразлично наше будущее и кто понимает всю сложность нынешней геополитической обстановки.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Сила оружия или сила духа?
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Духа, конечно. Не знаете этого? Только люди, только людской дух, настрой, идеология.
Евгений Пустовой:
А есть такое чувство, что мы наследники защитников Брестской крепости и Егорова, и Кантария?
Виктор Хренин:
Почему чувство? Мы это ощущаем. Мы такие есть. В наших генах течет ген победителя. Это наших отцов, дедов, которые завоевали нам Победу.
Евгений Пустовой:
Это останавливает, мне кажется, тех, кто пытается прийти сюда с огнем и мечом?
Виктор Хренин:
Не знаю, останавливает ли это или нет, но это наша позиция: не лезьте к нам, иначе получите.
И реализация демократии, защита от неверных политических решений и мозговой штурм под стратегическим моментом. Такая площадка уникальна и бесценна по наличию инструментария и практически ничего не стоит, так только умеют белорусы. ВНС – это инструмент исправления ошибок, в том числе исторических. Президент сегодня дал самое верное определение народному фронту.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но в любых делах, больших и малых, нам всем необходимо руководствоваться национальными интересами. Решать задачи по-государственному. Не допускать конъюнктурных подходов. Мы будем истинным национальным фронтом. Этот термин испоганили, но это действительно будет так.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В этом зале за последние два дня прозвучало много ясных, четких заявлений. В общем, стратегия и смыслы. Неслучайно на значке делегата Всебелорусского народного собрания изображен монумент Победы, потому что ВНС – это победа белорусской государственности, нашего развития. Но история нас учит, что мало того достичь победу, надо ее сберечь и сохранить. Поэтому дальнейшее восхождение нашей страны продолжается. А ВНС это маяк для нашего развития.
Главные и самые яркие моменты Всебелорусского народного собрания. Цитаты, впечатления делегатов и многое другое – в телеверсии ВНС. Ее готовят наши коллеги с «Белтелерадиокомпании». Не пропустите в пятницу на «Беларусь 1» в 19:45.
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