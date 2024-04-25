Придыбайло: России ничего не жалко для своих

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим второй день Всебелорусского народного собрания и заявления Лукашенко. В гостях тележурналист Константин Придыбайло.

Григорий Азаренок, СТВ:

Как раз о Союзном государстве, если так порассуждать просто. Это все связано и суверенитетом страны. Это идеальный вариант – жить с геополитическим гигантом. Почему? Если ты имеешь с ним нормальные отношения, у тебя все будет хорошо. Давайте посмотрим просто на те страны, где навязали демократию. Грузии навязали демократию. вылилось в войну.

Константин Придыбайло, тележурналист:

Про Грузию. Они праздник устроили, когда впустили вновь товары в Россию, и у них экономика такой рост показала. Они ошалели, там весь кабинет министров гулял. B выпили, мне кажется, все Киндзмараули в Тбилиси.

Григорий Азаренок:

Потому что Россия – это огромный рынок. Это люди, которые вас только любят. Туда только продавай, только покупай, только езди.

Константин Придыбайло:

А России при этом ничего не жалко для своих.

Григорий Азаренок:

И ничего не надо, кроме: не ставьте у себя натовские войска, не бомбите людей.

Константин Придыбайло:

Не готовьтесь к войне против нас. Вот, например, даже прямо сейчас мы наблюдаем: Беларусь закупает газ по цене 137 долларов за 1000 м3. Нигде в мире такой цены нет. Молдова, которой предлагали разные варианты, они сейчас покупают за 450 американский сжиженный, который едет через полмира на кораблях. Украина – сколько с ней было переговоров до последнего. Когда еще Юлия Тимошенко там сидела, подворовывала.

Григорий Азаренок:

Даже с русофобом Ющенко договорились.

Константин Придыбайло:

На примере Беларуси. Вот, пожалуйста, вот вам комфортные условия на то, на это. И сейчас у меня глаза радуются. Я ездил сегодня по Минску. Я смотрю – электромобили. В Москве столько нет.

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