Второй сфинкс: ученые заявили о существовании еще одной статуи под плато Гизы

Ученые предполагают, что под плато Гизы в Каире может находиться второй сфинкс, пишет РИА Новости.

По словам инженера-радарщика Филиппо Бьонди, ранее другой ученый указал на изображение предположительно двух сфинксов на находящейся между передними лапами Великого Сфинкса Гизы «Стеле сна».

Первый сфинкс расположен немного ниже уровня окружающей поверхности, и в связи с этим есть вероятность, что второй сфинкс скрыт под горой, объяснил Бьонди. Указанная гора состоит из затвердевшего песка, добавил он.

Фото: Pinterest