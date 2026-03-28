Прямой эфир

Второй сфинкс: ученые заявили о существовании еще одной статуи под плато Гизы

28 марта 2026 12:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Второй сфинкс: ученые заявили о существовании еще одной статуи под плато Гизы-0

Ученые предполагают, что под плато Гизы в Каире может находиться второй сфинкс, пишет РИА Новости.

По словам инженера-радарщика Филиппо Бьонди, ранее другой ученый указал на изображение предположительно двух сфинксов на находящейся между передними лапами Великого Сфинкса Гизы «Стеле сна». 

Первый сфинкс расположен немного ниже уровня окружающей поверхности, и в связи с этим есть вероятность, что второй сфинкс скрыт под горой, объяснил Бьонди. Указанная гора состоит из затвердевшего песка, добавил он.

Фото: Pinterest

# История

Другие новости рубрики

Все новости
Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе
28 марта 2026 11:13

Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе

Литва провела очередную ротацию своего военного контингента в Косово
28 марта 2026 10:59

Литва провела очередную ротацию своего военного контингента в Косово

Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США
28 марта 2026 10:54

Трамп заявил, что Куба станет следующей целью США