Закладывает уши? Рассказываем, почему нужно обратиться к врачу

Каждому из нас знакомо неприятное ощущение, когда вдруг закладывает уши. Иногда это происходит в самолете, иногда при быстром подъеме по лестнице или при смене погоды. Но что на самом деле происходит в наших ушах?

Андрей Авдеюк, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Уши закладывает чаще всего из-за того, что отекает горло. А в организме человека есть так называемые евстахиевы трубы, которые выравнивают давление во внутреннем ухе и снаружи. Поэтому, когда отекает горло, чаще всего закладывают уши. Здесь надо обязательно показаться в первую очередь врачу-терапевту, чтобы он решил, что делать. Направлять к лор-врачу или не направлять. Чаще всего закладывание ушей проходит при полоскании горла, когда снимается отек и происходит улучшение. Но, тем не менее, необходимо наблюдение доктора для того, чтобы исключить более тяжелую патологию, которая уже лечится лор-врачом.

Еще одна частая причина – скопление серы. Ушная сера – естественный продукт нашего организма, который выполняет защитную функцию. Однако при большом скоплении или затрудненном оттоке она может формировать плотную пробку, которая блокирует слуховой проход и приводит к заложенности и снижению слуха.

Борис Давидюк, врач-оториноларинголог медицинского центра «Нордин»:

При попадании воды они разбухают, у человека возникает заложенность. Или, допустим, человек простуду какую-то перенес, потливость при простуде. Тоже пробка разбухает, ухо закладывает. У пожилых людей часто, кроме замедленного выведения этих серных масс, из-за размягчения хряща, возрастных изменений, идет коллапс слухового прохода с падения. Из-за этого задерживается больше сера, и нужно меньшее количество этой серы, чтобы возникла заложенность в ухе. Нередко заложенность возникает при резком изменении атмосферного давления. Например, во время полета на самолете, в лифте или даже спуске в метро. Слуховая трубка, которая соединяет среднее ухо с носоглоткой, отвечает за выравнивание давления. Когда этот механизм нарушается из-за быстрых перепадов давления, появляется ощущение заложенности.

Борис Давидюк:

Воздействие шума. Были на дискотеке, вернулись домой, с утра просыпается, в ухе звон, как правило, высокочастотный, и заложенность уха. Это сенсоневральная тугоухость в результате акутравмы. Или, допустим, там фейерверки, лопнула где-то там покрышка рядом, кто-то крикнул в ухо тоже – острая сенсоневральная тугоухость. То есть это чаще всего у молодых людей. Использование наушников также может стать причиной заложенности. Устройства, плотно входящие в слуховой проход, могут нарушать естественную вентиляцию уха. Длительное воздействие громкого звука также может вызвать необратимые нарушения.