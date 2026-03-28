Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы
Вероника Макаревич, корреспондент:
А вы готовы к дачному сезону?
– На балконе.
Вероника Макаревич:
На балконе?
– Укропчик, лук. Такой, который зеленый.
Вероника Макаревич:
А там оп и салатик свежий.
– Да, кстати. Еще бы редиску. Хорошая идея. Да-да-да. Ну, надо ухаживать. Не мой вариант.
– Морально готовы, только там пока влажно, сырость большая, еще туда не приступиться, но очень хочется. Вот ребенок у меня любит цветы, так он будет цветы выращивать.
Вероника Макаревич:
О, какой молодец. А сколько ему лет?
– 13.
Вероника Макаревич:
А вы дачник?
– Дачник – это громко сказано, конечно.
Вероника Макаревич:
И что вы выращиваете, похвастаетесь?
– Арбузы.
Вероника Макаревич:
А кроме арбузов?
– Огурцами и помидорами я особо не интересуюсь.
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