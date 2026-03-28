Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы

– Да, кстати. Еще бы редиску. Хорошая идея. Да-да-да. Ну, надо ухаживать. Не мой вариант.

– Морально готовы, только там пока влажно, сырость большая, еще туда не приступиться, но очень хочется. Вот ребенок у меня любит цветы, так он будет цветы выращивать.

Вероника Макаревич:

О, какой молодец. А сколько ему лет?

– 13.