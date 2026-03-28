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Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы

28 марта 2026 12:12
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Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы-1

Вероника Макаревич, корреспондент:
А вы готовы к дачному сезону?

– На балконе.

Вероника Макаревич:
На балконе?

– Укропчик, лук. Такой, который зеленый.

Вероника Макаревич:
А там оп и салатик свежий.

– Да, кстати. Еще бы редиску. Хорошая идея. Да-да-да. Ну, надо ухаживать. Не мой вариант.

Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы-3

– Морально готовы, только там пока влажно, сырость большая, еще туда не приступиться, но очень хочется. Вот ребенок у меня любит цветы, так он будет цветы выращивать.

Вероника Макаревич:
О, какой молодец. А сколько ему лет?

– 13.

Готовы ли минчане к дачному сезону – спросили у жителей столицы-5

Вероника Макаревич:
А вы дачник?

– Дачник – это громко сказано, конечно.

Вероника Макаревич:
И что вы выращиваете, похвастаетесь?

– Арбузы.

Вероника Макаревич:
А кроме арбузов?

– Огурцами и помидорами я особо не интересуюсь.

Подробности в видео.

# Опрос # Социологический опрос # Опрос минчан

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