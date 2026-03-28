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Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе

28 марта 2026 11:13
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Мерц высказался о планах Макрона по военно-морской миссии в Ормузском проливе-0

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в юмористической манере прокомментировал намерение президента Франции Эммануэля Макрон отправить авианосец к побережью Кипра для защиты союзных сил на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости.

«Ну, Франция «планирует», и это всегда звучит несколько более грандиозно, чем оказывается на деле», – отметил немецкий политик. Он также добавил, что Париж располагает одним авианосцем, находящимся «более-менее в рабочем состоянии». Корабль, по словам Мерца, в данный момент направлен в Средиземное море.

По мнению Мерца, на самом деле перспективы обеспечения мира могли бы быть лишь «при совместных усилиях».

Фото: Pinterest

# Международная политика # Эммануэль Макрон # Фридрих Мерц

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