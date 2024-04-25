Трудовой коллектив Логойского лесхоза следил за трансляцией ВНС

У Беларуси серьезные компетенции в глубокой деревопереработке. Об этом в ходе Всебелорусского народного собрания заявил глава государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За происходящим во Дворце Республики следили во всех трудовых коллективах страны. К просмотру прямой трансляции присоединились и работники Логойского лесхоза. Во время ВНС утверждены новации Концепции национальной безопасности в различных сферах жизнедеятельности, в том числе экономики. Для работников лесного хозяйства промышленная безопасность – один из приоритетов развития государства. Как отметил Президент, выпуская продукцию с высокой добавленной стоимостью, белорусские деревоперерабатывающие предприятия научились работать в условиях санкций, создавая конкурентоспособную продукцию.

Дмитрий Щуревич, заместитель руководителя по идеологической работе Логойского лесхоза: Все посылы, которые были донесены до народа, мы в коллективе обсудили. Безопасность может быть не только военная. Она промышленная, экономическая. И коллектив Логойского лесхоза в частности, и в общем отрасль лесного хозяйства, особенно в этих непредсказуемых событиях в мире, связанных с санкциями, какими-то другими внешними воздействиями, переориентировалась.

Вячеслав Ожешковский, мастер леса Козырского лесничества Логойского лесхоза:

Для меня как для молодого специалиста безопасность – это прежде всего то, что я могу спокойно приходить на работу, есть рабочие места. Молодым специалистам у нас везде открыта дорога.

Отдельное внимание уделили также вопросам демографии и защите идей традиционной семьи. Основные тезисы делегаты ВНС донесут до населения на местах.