Илья Протас продлил результативную серию в АХЛ

В Американской хоккейной лиге белорусский нападающий «Херши» Илья Протас записал на свой счет голевую передачу в поединке против «Сиракьюз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина нашего форварда выиграла матч – 4:3. Илья ассистировал партнеру по команде на 30-й минуте, когда счет стал – 2:0 в пользу «Херши». В 62-х матчах сезона в активе белорусского хоккеиста 54 балла при показателе полезности «+11». Он набирает очки уже в 6 играх подряд. Также отметим, что Илья Протас лучший бомбардир и снайпер команды.