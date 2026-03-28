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Илья Протас продлил результативную серию в АХЛ

28 марта 2026 11:15
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В Американской хоккейной лиге белорусский нападающий «Херши» Илья Протас записал на свой счет голевую передачу в поединке против «Сиракьюз», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дружина нашего форварда выиграла матч – 4:3. Илья ассистировал партнеру по команде на 30-й минуте, когда счет стал – 2:0 в пользу «Херши». В 62-х матчах сезона в активе белорусского хоккеиста 54 балла при показателе полезности  «+11». Он набирает очки уже в 6 играх подряд. Также отметим, что Илья Протас лучший бомбардир и снайпер команды.

# Хоккей # Илья Протас

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