«Хотят сеять, убирать – нам нужна рабочая сила». Вадим Боровик о готовности Беларуси принять беженцев

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Когда речь идет о том, что выеденного яйца не стоит, и согласен, и не согласен. С одной стороны, вроде бы небольшой контингент. 2 000-3 000 – это немного. Но мы должны понимать, здесь политика долгоиграющая. Что такое принять, оставить их у себя? Это значит в том числе взять на себя ответственность частично, то, за что должен нести ответственность коллективный Запад, то есть разделить ответственность. Это первое. Второе – примешь одну группу, приедет и вторая. Поэтому это долгоиграющая политика. Вадим Боровик, политолог:

Мы можем предоставить место жительства и право работать на конкурентном рынке. А там другая тема. Они же пишут друг другу: «я получаю пособие, которое равно твоей годовой зарплате». Он получает в Германии пособие. Николай Щекин:

Проблема еще в ассимиляции. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А у них нет ассимиляции, там же гетто, вот и все. Николай Щекин:

Если кто-то говорит, что они ассимилировались с европейским обществом, этого нет и близко. Вадим Боровик:

Пожалуйста, хотят сеять, убирать – нам нужна рабочая сила. Пожалуйста, пускай работают.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Задача заключается в том, чтобы здесь, на границе, создать мелкоконфликтную ситуацию, в которую была бы втянута Россия. Удар наносится не только по Беларуси, но и по России. Вадим Боровик:

И Украина будет подпрыгивать, ручки потирать. Нам это надо не допустить. Под этой мишурой беженцев они могут сейчас спровоцировать. Правильно Президент говорит: никто танками с женщинами и детьми не воюет. Там достаточно этих крепких парней, в три ряда построил – и никто их не пропустил бы. Но зачем танки там? Николай Щекин:

Но Беларусь здесь продемонстрировала тоже интересную вещь. В течение двух-трех дней оперативно сработали все, наладили систему доставки продуктов. Я думаю, что Польша бы такого не смогла.

Кирилл Казаков:

И показали, как бы в Советском Союзе сказали, истинное лицо польского империализма. На фоне того, что творят поляки… Меня больше убивает другая история. Это наши белорусы, которые в 2020 году хотели очень сильно быть невероятными, демократичными и с бело-красно-белыми полотнищами ходили по улицам, они пишут, что «давайте в этих черных будем стрелять». Вадим Боровик:

Послушайте, кому-то дали по попе этой дубинкой. Кому дали? Тому, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов. В стычке этой все может быть. Стонали, страдали. Вы сейчас почитаете – нацисты так не писали. Они уже пишут: давайте их всех чуть ли не перестреляем, когда поляки откроют огонь? От нас уехал нарыв какой-то. Уехали самые грязные представители белорусского общества. Назовите мне хоть одну национальность, которая здесь страдала. Еврей, поляк, немец, русский? Мы всегда уважительно относились. Кирилл Казаков:

У нас здесь страдали только белорусы от войн, которые не мы начинали.