«Хотят сеять, убирать – нам нужна рабочая сила». Вадим Боровик о готовности Беларуси принять беженцев
Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Когда речь идет о том, что выеденного яйца не стоит, и согласен, и не согласен. С одной стороны, вроде бы небольшой контингент. 2 000-3 000 – это немного. Но мы должны понимать, здесь политика долгоиграющая. Что такое принять, оставить их у себя? Это значит в том числе взять на себя ответственность частично, то, за что должен нести ответственность коллективный Запад, то есть разделить ответственность. Это первое. Второе – примешь одну группу, приедет и вторая. Поэтому это долгоиграющая политика.
Вадим Боровик, политолог:
Мы можем предоставить место жительства и право работать на конкурентном рынке. А там другая тема. Они же пишут друг другу: «я получаю пособие, которое равно твоей годовой зарплате». Он получает в Германии пособие.
Николай Щекин:
Проблема еще в ассимиляции.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
А у них нет ассимиляции, там же гетто, вот и все.
Николай Щекин:
Если кто-то говорит, что они ассимилировались с европейским обществом, этого нет и близко.
Вадим Боровик:
Пожалуйста, хотят сеять, убирать – нам нужна рабочая сила. Пожалуйста, пускай работают.
Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:
Задача заключается в том, чтобы здесь, на границе, создать мелкоконфликтную ситуацию, в которую была бы втянута Россия. Удар наносится не только по Беларуси, но и по России.
Вадим Боровик:
И Украина будет подпрыгивать, ручки потирать. Нам это надо не допустить. Под этой мишурой беженцев они могут сейчас спровоцировать. Правильно Президент говорит: никто танками с женщинами и детьми не воюет. Там достаточно этих крепких парней, в три ряда построил – и никто их не пропустил бы. Но зачем танки там?
Николай Щекин:
Но Беларусь здесь продемонстрировала тоже интересную вещь. В течение двух-трех дней оперативно сработали все, наладили систему доставки продуктов. Я думаю, что Польша бы такого не смогла.
Кирилл Казаков:
И показали, как бы в Советском Союзе сказали, истинное лицо польского империализма. На фоне того, что творят поляки… Меня больше убивает другая история. Это наши белорусы, которые в 2020 году хотели очень сильно быть невероятными, демократичными и с бело-красно-белыми полотнищами ходили по улицам, они пишут, что «давайте в этих черных будем стрелять».
Вадим Боровик:
Послушайте, кому-то дали по попе этой дубинкой. Кому дали? Тому, кто нападал на сотрудников правоохранительных органов. В стычке этой все может быть. Стонали, страдали. Вы сейчас почитаете – нацисты так не писали. Они уже пишут: давайте их всех чуть ли не перестреляем, когда поляки откроют огонь? От нас уехал нарыв какой-то. Уехали самые грязные представители белорусского общества. Назовите мне хоть одну национальность, которая здесь страдала. Еврей, поляк, немец, русский? Мы всегда уважительно относились.
Кирилл Казаков:
У нас здесь страдали только белорусы от войн, которые не мы начинали.
Вадим Боровик:
Поэтому у нас этого нет в крови. Даже сегодня, посмотрите, эти люди в центре города гуляют, ну нет у белорусов чего-то пренебрежительного. Я вот иду, смотрю – шоколадку ребенку дали. Где-то в переходе они находятся, может, кому-то неудобно, но все культурно, тихо, никто никого не выгоняет. И вот эти вот люди… Я смотрю, они даже стримы иногда выпускают. Какая-то тетка, я не хочу даже имя запоминать (в одном фильме говорили, по-моему, «Джентльмены удачи» – «такая страшная рожа»), вот так я ее запоминаю. Она вещала сначала о несчастной, кого-то привлекли за то, что они дома оружие хранили и отбывают наказание, а сегодня она говорит: «почему этих людей не расстреливают на границе?» Понимаете, кто их поддерживает?
Николай Щекин:
У европейцев есть два типа мигрантов. Премиум-мигранты: Тихановская, Латушко. А есть просто мигранты, вот в чем разница. Даже здесь двойные стандарты.
Владимир Кошелев:
Поляки не будут стрелять даже в том случае, если будет прорыв границы. Как только они выстрелят, они перечеркнут все свои усилия.
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