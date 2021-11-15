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«Они могут быть без документов, без вещей». Что известно о фактах избиения беженцев на границе с Польшей?

15 ноября 2021 22:27
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Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Они же не могут находиться вечно на этой территории.

«Они могут быть без документов, без вещей». Что известно о фактах избиения беженцев на границе с Польшей?-1

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Ну на Балканах же находятся какой год подряд.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
На Балканах, на турецко-греческой границе находятся.

«Они могут быть без документов, без вещей». Что известно о фактах избиения беженцев на границе с Польшей?-4

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:
Здесь прежде всего надо рассматривать человеческий ресурс. Опять же, мы поднимали вопрос «что ждать?» Они сейчас ведут себя спокойно. Подчеркну, что из тех иностранцев, прибывших в Республику Беларусь, промониторив ситуацию, ни один из них не совершал административное либо уголовное правонарушение. Но я думаю, что у каждого человека есть свой психологический предел. Мы видим, что уже от безысходности… Почему говорю, что ситуация сложна тем, что да, вроде бы они не собираются штурмовать. Но поймите, правила никто не отменял и психологию толпы в том числе.

Кирилл Казаков:
Но ведь кто-то же прорывается. Они же все равно небольшими группками проходят.

Алексей Сытенков:
Прорываются, но мы отмечаем другое, что наши европейские коллеги их задерживают и начинают перебрасывать на другие направления. И мы сталкиваемся с тем же потоком людей, уже идущих с территории республики.

«Они могут быть без документов, без вещей». Что известно о фактах избиения беженцев на границе с Польшей?-7

Николай Щекин:
Только при этом избитые.

Алексей Сытенков:
Как правило, они могут быть без документов, без вещей, без денежных средств и так далее.

Алена Сырова:
Иногда мы видели – просто тела перебрасывают.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Алена Сырова # Николай Щекин # Кирилл Казаков # Алексей Сытенков # Фотофакт

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