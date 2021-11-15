«Они могут быть без документов, без вещей». Что известно о фактах избиения беженцев на границе с Польшей?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Они же не могут находиться вечно на этой территории.

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Ну на Балканах же находятся какой год подряд. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

На Балканах, на турецко-греческой границе находятся.