«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников

Новости Беларуси. В Минске завершилась масштабная осенняя кампания по уборке, благоустройству и озеленению города. Работы велись с 25 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие в экологических акциях принимали трудовые коллективы, студенты, активисты молодежного движения и все желающие. Подробности в материале Лены Мельницкой.

Лена Мельницкая, корреспондент:

Субботники в Минске – добрая осенняя традиция. И в 2021 году не ограничились месяцем благоустройства. Работы хватает. Минчане приводили в порядок улицы, скверы, парки и зоны отдыха. В городе появились тысячи новых саженцев.

Свой вклад в озеленение города теперь есть у разных структур и организаций. Например, благодаря сотрудникам прокуратуры Московского района более 20 кленов радуют глаз минчан на проспекте Дзержинского.