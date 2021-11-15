Прямой эфир

«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников

15 ноября 2021 22:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершилась масштабная осенняя кампания по уборке, благоустройству и озеленению города. Работы велись с 25 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие в экологических акциях принимали трудовые коллективы, студенты, активисты молодежного движения и все желающие.

Подробности в материале Лены Мельницкой.

«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников-1

Лена Мельницкая, корреспондент:
Субботники в Минске добрая осенняя традиция. И в 2021 году не ограничились месяцем благоустройства. Работы хватает. Минчане приводили в порядок улицы, скверы, парки и зоны отдыха. В городе появились тысячи новых саженцев.

«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников-4

Свой вклад в озеленение города теперь есть у разных структур и организаций. Например, благодаря сотрудникам прокуратуры Московского района более 20 кленов радуют глаз минчан на проспекте Дзержинского.

«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников-7

Виктор Шабан, прокурор Московского района:
С учетом тяжелых будней кабинетной работы приняли решение в выходной день немножко расслабиться с коллективом и сделать полезное для нашего Минска, красивого и уютного города. Это вклад на многие годы, это вклад нашим поколением. Это в том числе и одна из функций мужчины – посадить дерево. Думаю, что некоторые наши сотрудники после этого примут решение построить дом, кто-то из них примет решение родить сына. Такая работа сплачивает коллективы, повышает в будущем производительность труда.

Подробности в видеоматериале.  

# Субботники в Беларуси # общество # Лена Мельницкая # Виктор Шабан # Александр Лабун # Никита Василевский # Даниил Кириллов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Оказались совершенно в другом мире». Почему беженцы не стремятся остаться в Беларуси и их цель по-прежнему ЕС?
15 ноября 2021 22:01

«Оказались совершенно в другом мире». Почему беженцы не стремятся остаться в Беларуси и их цель по-прежнему ЕС?

Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса
15 ноября 2021 21:55

Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости
15 ноября 2021 21:52

Гуманитарный кризис и новая Конституция. Самые актуальные темы обсудили с Президентом во Дворце Независимости