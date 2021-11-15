«Это вклад на многие годы». В Минске завершился сезон осенних субботников
Новости Беларуси. В Минске завершилась масштабная осенняя кампания по уборке, благоустройству и озеленению города. Работы велись с 25 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие в экологических акциях принимали трудовые коллективы, студенты, активисты молодежного движения и все желающие.
Подробности в материале Лены Мельницкой.
Лена Мельницкая, корреспондент:
Субботники в Минске – добрая осенняя традиция. И в 2021 году не ограничились месяцем благоустройства. Работы хватает. Минчане приводили в порядок улицы, скверы, парки и зоны отдыха. В городе появились тысячи новых саженцев.
Свой вклад в озеленение города теперь есть у разных структур и организаций. Например, благодаря сотрудникам прокуратуры Московского района более 20 кленов радуют глаз минчан на проспекте Дзержинского.
Виктор Шабан, прокурор Московского района:
С учетом тяжелых будней кабинетной работы приняли решение в выходной день немножко расслабиться с коллективом и сделать полезное для нашего Минска, красивого и уютного города. Это вклад на многие годы, это вклад нашим поколением. Это в том числе и одна из функций мужчины – посадить дерево. Думаю, что некоторые наши сотрудники после этого примут решение построить дом, кто-то из них примет решение родить сына. Такая работа сплачивает коллективы, повышает в будущем производительность труда.
Подробности в видеоматериале.