«Оказались совершенно в другом мире». Почему беженцы не стремятся остаться в Беларуси и их цель по-прежнему ЕС?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Глава государства, и в целом предложили этим людям своих детей определить в санатории, там, где они могли бы быть под присмотром. Мы знаем, что они отказались отпускать своих детей.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вот как они собирались? Действительно, все налегке.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Мне почему-то кажется, что вы изначально правильно определили, что это, скорее всего, ментальная история. Вот эта семейственность, привязанность к семье является здесь решающим фактором. Потом, не забывайте, что они оказались совершенно в другом мире. Гористая местность... Кирилл Казаков:

Температура, опять же. Владимир Кошелев:

Пустыня – с одной стороны, а здесь «зеленое море леса». Кирилл Казаков:

Так, может, им остаться у нас?

Вадим Боровик, политолог:

Давайте так, кто не лицемерит и кто прав? Беларусь сказала сразу, что мы готовы вам помогать, кто хочет – пожалуйста. У нас свои условия. Приезжайте, оставайтесь. У нас нет содержания пожизненного, как в Германии.

Алена Сырова:

А смогут ли они быть близкими нам ментально? Вадим Боровик:

Пожалуйста, приезжайте, адаптируйтесь, работайте. Правильно? Но нет, они хотят в Европу. Но мы ведь не лицемерим. Мы говорим: мы готовы, с учетом норм международного права, гуманитарного права, либо помочь им здесь, либо помочь им уехать. Не пускает Польша – хорошо. Европейский союз говорит о том, что они в любом случае... Семь земель из Германии – принять. Пожалуйста. Сегодня могут Совет Республики, союз женщин, Национальное собрание обратиться к соответствующим парламентам местным, землям, в ООН давайте напишем и скажем: мы переживаем, что эти люди умрут на бетоне, мы сегодня, Беларусь, переживаем за их жизни, примите, обеспечьте перелет нашей авиакомпании для того, чтобы мы в эти земли доставили. И пускай Германия откажется и обрекает их на смерть. Надо обратиться официально.

Алена Сырова:

Белорусский союз женщин планирует что-то сделать? Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Да. Президиум Совета Республики в тот же день, когда произошло заседание, принял обращение, которое направлено по дипломатическим каналам. 10 ноября по итогам нашей поездки на границу в Совете Республики прошел круглый стол с участием актива Белорусского союза женщин республиканского. И по его итогам было принято обращение Белорусского союза женщин. По всей стране собираются подписи неравнодушных женщин под этим обращением. Оно также направлено по дипломатическим каналам.