Хотят ли люди среднего возраста и старше участвовать в общественных инициативах?

Новости Беларуси. Гражданская инициатива в Беларуси! Почему членский билет уже не в тренде? Какие национальные проекты воплотят в жизнь? Топовые эксперты соберутся в студии, чтобы обсудить закулисье большой политики в ток-шоу « По существу » в прямом эфире.

Кирилл Казаков, СТВ: Если мы говорим, что наши ныне экстремистские организации сегментированы по хобби – птички, собачки, марки, – то мы можем говорить, что и СМИ таким образом работают. Раньше был большой канал, потом сделали канал мультиков, документальный. Сегментируем людей, чтобы подходили. Может, и в «Белой Руси» такой вопрос есть? Либо большая организация, готовы все принимать, все обсуждать, обо всем думать?

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Внутренняя дифференциация в любом случае должна быть, и она есть. Она реализуется за счет проектов. Одни проекты нацелены на творческую составляющую «Золотое перо» «Белой Руси», республиканская Лига дебатов. Какая-то часть наших проектов ориентирована на социально-активную часть нашего общества, которой нужен движ, нужны проекты.

Алена Сырова, СТВ:

В «Белой Руси» в основном взрослые люди. Насколько тяжело их расшевелить, привлечь в каком-то конкурсе поучаствовать?

Олег Романов:

С ними еще эффективнее, чем с молодежью. Я не считаю, что среднее или старшее поколение более инертное. Ни в коем случае, они очень хорошо отвечают на инициативы, на предложения, включаются в работу.

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