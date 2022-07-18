Председатель БСЖ: «Любое общественное объединение должно быть живым организмом»

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Мне кажется, что нам нужно говорить не «почему не» – не почему не вышли, почему не выступили, почему вас не было слышно. А сделать правильные выводы из того, что случилось, и пойти дальше. Понимая, как мы должны развиваться. Но каждый из присутствующих здесь людей, которые возглавляют общественные объединения, сегодня понимает, что любое общественное объединение должно быть живым организмом. Не структурой, которая прописана на бумаге со своими уставами, количеством членов, значков, членскими взносами, хотя это тоже все, безусловно, важно. А живым организмом, который держит руку на пульсе, начиная от республиканского правления, Президиума – как угодно это может называться – до человека, который сидит где-то там в глубинке. И этот человек должен понимать, что у него есть кто-то, кого он может услышать и на кого может опереться. И мы должны понимать, что наш голос в определенный момент очень быстро, моментально долетит до этого человека. А не так, как, к сожалению, это было.

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