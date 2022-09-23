«Хотя бы час в неделю». Как женщине, загруженной работой, устроить личную жизнь? Советы секс-коуча

Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть ведь такие ситуации, когда действительно человек очень загружен работой, много работает, нет абсолютно времени на личную жизнь. Стоит ли в этом случае начинать отношения с кем-либо, если времени нет?

Александр Давыденко, тренер по отношениям, секс-коуч:

Часто я слышу от девушек, которые говорят: «Я очень много сейчас работаю, у меня мужчины нет – соответственно, мне нечего делать. С ребенком я знаю, что делать, спорт – знаю, остальное время отдаю в работу. То есть нет мужчины, я лучше займусь работой». Я задаю вопрос: «Как он у тебя появится, если у тебя сейчас нет времени на него, встречи с ним, те же знакомства?» Алеся Лакина:

Александр, это же вынужденная ситуация. Вы говорите, ребенок есть – значит, ребенка нужно обеспечить. Она же не может уйти с работы. Александр Давыденко:

Правильно, я не говорю, что нужно уйти. Я говорю о том, что нужно выделить время, хотя бы час в неделю, когда ты уделяешь время мужчинам.