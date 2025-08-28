Германия с приходом зимы может столкнуться с серьезными перебоями электричества в ближайшие годы из-за недостаточной эффективности альтернативных источников энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкое правительство попало в «зеленую» ловушку, как сообщает газета Bild со ссылкой на данные Министерства экономики. Планы по развитию возобновляемых источников энергии оказались слишком амбициозными, а реальные возможности их реализации – весьма скромными. Ветропарки и солнечные установки требуют колоссальных финансовых вложений – около 600 миллиардов евро.

При этом, как признают в самом министерстве, существующая инфраструктура не готова к полноценной интеграции «альтернативы» в энергосистему страны. Глава Министерства экономики отмечает, что сейчас газовые электростанции нужны как никогда. То есть отказ от российского топлива все-таки ощутим.

При этом не стоит забывать, что «зеленые» склоняют Германию к полному отказу от угольной генерации. На этом фоне кризис усугубляется и растущим энергопотреблением, связанным с переходом немцев на китайский электротранспорт из-за невостребованности отечественного автопрома.