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В Германии заявили о недостаточной эффективности альтернативных источников энергии

28 августа 2025 16:50
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Германия с приходом зимы может столкнуться с серьезными перебоями электричества в ближайшие годы из-за недостаточной эффективности альтернативных источников энергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкое правительство попало в «зеленую» ловушку, как сообщает газета Bild со ссылкой на данные Министерства экономики. Планы по развитию возобновляемых источников энергии оказались слишком амбициозными, а реальные возможности их реализации – весьма скромными. Ветропарки и солнечные установки требуют колоссальных финансовых вложений – около 600 миллиардов евро. 

При этом, как признают в самом министерстве, существующая инфраструктура не готова к полноценной интеграции «альтернативы» в энергосистему страны. Глава Министерства экономики отмечает, что сейчас газовые электростанции нужны как никогда. То есть отказ от российского топлива все-таки ощутим. 

При этом не стоит забывать, что «зеленые» склоняют Германию к полному отказу от угольной генерации. На этом фоне кризис усугубляется и растущим энергопотреблением, связанным с переходом немцев на китайский электротранспорт из-за невостребованности отечественного автопрома.

# Кризис в ЕС

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