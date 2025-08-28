В Палате представителей обсудили корректировку закона об энергосбережении
В Палате представителей обсудили корректировку закона об энергосбережении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новеллы изучили на расширенном заседании Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию.
Законопроект инициирован и разработан Государственным комитетом по стандартизации. Планируемые поправки носят точечный и индивидуальный характер. Первая предполагает упрощение административной процедуры по нормам расхода топливно-энергетических ресурсов. В этом закрепляется единый подход.
Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Данный законопроект об энергосбережении в первую очередь изменяет подходы для юридических лиц по установке нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов. Юридические лица государственной и негосударственной формы собственности. И процедура по отношению к государственным лицам была усложнена по отношению к негосударственной форме собственности. Решили все сделать, уравнять, чтобы был единый подход для всех.
Вторая новелла – оптимизация экспертных процедур в соответствии с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Что в свою очередь снизит затраты и сроки строительства.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Это объединение двух видов экспертиз. Строительные экспертизы и экспертизы по энергоэффективности. Для того чтобы упростить, внести точность, ясность проведения этой экспертизы и закрепить за непосредственно нашим дочерним предприятием «Главгосстройэкспертиза» все те моменты, которые касаются экспертиз проектов как в строительной деятельности, так и в деятельности по энергосбережению.
Поправки будут способствовать скорейшей цифровизации этих процедур. Уже осенью законопроект намерены представить на рассмотрение в Овальном зале.