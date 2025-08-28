В Палате представителей обсудили корректировку закона об энергосбережении, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новеллы изучили на расширенном заседании Постоянной комиссии по промышленности, энергетике, транспорту, связи и цифровому развитию.

Законопроект инициирован и разработан Государственным комитетом по стандартизации. Планируемые поправки носят точечный и индивидуальный характер. Первая предполагает упрощение административной процедуры по нормам расхода топливно-энергетических ресурсов. В этом закрепляется единый подход.

Антон Каранкевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Данный законопроект об энергосбережении в первую очередь изменяет подходы для юридических лиц по установке нормативов потребления топливно-энергетических ресурсов. Юридические лица государственной и негосударственной формы собственности. И процедура по отношению к государственным лицам была усложнена по отношению к негосударственной форме собственности. Решили все сделать, уравнять, чтобы был единый подход для всех.

Вторая новелла – оптимизация экспертных процедур в соответствии с Кодексом об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Что в свою очередь снизит затраты и сроки строительства.