«Дело не в количестве времени». О чём надо помнить родителям, чтобы ребёнок не чувствовал недостаток внимания?

Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Женщина занимается карьерой – все хорошо. Естественно, на детей остается очень мало времени. Как грамотно и качественно проводить с ребенком это время, чтобы на нем это никак не отразилось?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Дело не в количестве времени, а в качестве. Можно так – два часа ты с ребенком, но в это время в телефоне, разговариваешь с подружкой или еще что-то. Но ты же рядом, вот ребенок – это не дает ничего на самом деле. Можно полчаса очень качественно проникнуться, послушать. Ребенок уже сам скажет: «Все, мама достаточно» – он удовлетворен. Ольга Шерснева:

То есть достаточно выслушать его или поиграть с ним? Наталья Евтихова:

Это потребности ребенка. Кого-то надо выслушать, кому-то играть, кого-то погладить по голове – он кладет к маме, ему нужна тактильность. Все дети разные, надо понимать, чего хочет твой ребенок. Если не понимаешь, просто спроси. Дети очень хорошо рассказывают, чего они хотят.