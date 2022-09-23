«Дело не в количестве времени». О чём надо помнить родителям, чтобы ребёнок не чувствовал недостаток внимания?
Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Женщина занимается карьерой – все хорошо. Естественно, на детей остается очень мало времени. Как грамотно и качественно проводить с ребенком это время, чтобы на нем это никак не отразилось?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Дело не в количестве времени, а в качестве. Можно так – два часа ты с ребенком, но в это время в телефоне, разговариваешь с подружкой или еще что-то. Но ты же рядом, вот ребенок – это не дает ничего на самом деле. Можно полчаса очень качественно проникнуться, послушать. Ребенок уже сам скажет: «Все, мама достаточно» – он удовлетворен.
Ольга Шерснева:
То есть достаточно выслушать его или поиграть с ним?
Наталья Евтихова:
Это потребности ребенка. Кого-то надо выслушать, кому-то играть, кого-то погладить по голове – он кладет к маме, ему нужна тактильность. Все дети разные, надо понимать, чего хочет твой ребенок. Если не понимаешь, просто спроси. Дети очень хорошо рассказывают, чего они хотят.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Согласитесь, у домохозяек тоже могут быть такие проблемы с детьми. Они постоянно готовят, стирают, убирают. Дети сами себе чем-то занимаются, а они занимаются исключительно домом, готовят ужин.
Наталья Евтихова:
Да, это не зависит от роли, зависит от отношений в семье – то, что принято, как это принято либо не принято.
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