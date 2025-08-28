Витебск готовится к Белорусско-узбекскому женскому бизнес-форуму

Международный диалог состоится в Витебске. Поделиться своим опытом и идеями леди из двух стран смогут 2 сентября. Подготовка к значимому для бизнес-сообщества мероприятию уже завершается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В семи тематических секциях обсудят развитие сотрудничества в сферах машиностроения, легкой промышленности, туризме, АПК и в других областях. Впервые на форуме поднимут вопрос местного самоуправления в обеспечении устойчивого развития регионов Беларуси и Узбекистана.

Диалоговую площадку организуют Совет Республики Национального собрания нашей страны и Сенат Олий Мажлиса Узбекистана. К участию присоединятся женщины-предприниматели, эксперты и лидеры мнений из обеих стран.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: Ожидаем большое количество гостей. Будут и выставочные мероприятия у нас на площади Свободы. Вокруг концертного зала «Витебск» будет выставка, на которой будет представлено все: от пищевой промышленности до ювелирных изделий. Потом, конечно, концертная программа, пленарное заседание. На полях форума будет подписано большое количество и меморандумов, договоров, и даже прямых коммерческих контрактов.

Александр Киреев, заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома:

В рамках форума также будет проведена выставка достижений народного хозяйства организации Республики Узбекистана и Республики Беларусь. На выставке будут представлены крупнейшие предприятия промышленные Республики Беларусь, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, легкой промышленности.

Итогом второго женского бизнес-форума стало подписание 18 контрактов на сумму 44 миллионов долларов. Весомый пакет договоренностей ожидается и в этом году. Планируется, что новые соглашения коснутся всех направлений двустороннего сотрудничества. Главная задача диалоговой площадки – вывести экономическое взаимодействие Беларуси и Узбекистана на новый уровень. Планку определили главы государств: товарооборот должен достичь отметки в миллиард долларов.