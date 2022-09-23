Представители духовенства, науки и политики. Какие темы обсуждали на «Славянском форуме семей»?

Новости Беларуси. Объединить усилия церкви, государства и общества. Такой была главная тема на «Славянским форуме семей», который прошел 23 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Площадкой для разговора о духовно-нравственных ценностях стал крупнейший храм знаний – Национальная библиотека Беларуси. Здесь собрались представители духовенства, науки, общественных объединений, парламентарии. Началось торжество с молебна, который возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси.

Для некоторых открытие форума стало особым событием. Так, награды вручили семи многодетным семьям. Одна из них родом из Могилева. Старшему, Никите, – 12 лет, Николаю – 8, а Пелагее – 6. Воспитывают детей в православных традициях. С малых лет приобщают к труду, во всем стараются быть для сыновей и дочери примером.

Татьяна Карпеченко:

Мы собирались, волновались. Для ребят был сюрприз, что мы сюда едем. Мы познакомились на православном братстве в Могилеве.

– В честь святителя Георгия Конисского, которому в этом году был установлен памятник в нашем городе.

– Нашей семье 13 лет в этом году будет. Вот ребят тоже приобщаем. Даст Бог, вырастут, тоже станут братчиками. Пока воспитанники воскресной школы. Во все времена вопрос церкви и семьи был одним из важнейших. А крепкая семья – это главный ресурс для государства и основа национальной безопасности.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Если православная семья живет, ориентируясь на закон Божий, глубоко опираясь на него, то, несомненно, так крепче семья. Потому что Господь говорит: где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Если семья опирается на божественные установления, то, конечно, она будет крепче. Но, несомненно, надо не только полагаться на Бога, но и самим не плошать.