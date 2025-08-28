Президента Аргентины закидали камнями во время визита в Ломас-де-Самора

Тем временем в Аргентине местные жители атаковали президентский кортеж Хавьера Милея, прибывшего в пригород Буэнос-Айреса. Здесь, в Ломас-де-Самора, глава республики собирался принять участие в предвыборном мероприятии, однако подвергся нападению протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главу Аргентины, помимо оскорблений, полетели камни и пластиковые бутылки. Кортеж пришлось остановить. Милея и его сестру Карину немедленно эвакуировали. По данным СМИ, они не пострадали. Однако одна из сторонниц президента получила ранение и была госпитализирована, еще одному депутату пришлось и вовсе спасаться бегством.

Скандал разразился за несколько недель до важных местных выборов в провинции Ломас-де-Самора и накануне общенациональных промежуточных выборов в октябре, на которых партия Милея надеется расширить свое присутствие в контролируемом оппозицией Конгрессе. Только вот люди голосовать в пользу президента не собираются. Они считают, что именно политика Милея стала причиной экономического кризиса.