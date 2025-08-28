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Президента Аргентины закидали камнями во время визита в Ломас-де-Самора

28 августа 2025 16:57
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Тем временем в Аргентине местные жители атаковали президентский кортеж Хавьера Милея, прибывшего в пригород Буэнос-Айреса. Здесь, в Ломас-де-Самора, глава республики собирался принять участие в предвыборном мероприятии, однако подвергся нападению протестующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В главу Аргентины, помимо оскорблений, полетели камни и пластиковые бутылки. Кортеж пришлось остановить. Милея и его сестру Карину немедленно эвакуировали. По данным СМИ, они не пострадали. Однако одна из сторонниц президента получила ранение и была госпитализирована, еще одному депутату пришлось и вовсе спасаться бегством.

Скандал разразился за несколько недель до важных местных выборов в провинции Ломас-де-Самора и накануне общенациональных промежуточных выборов в октябре, на которых партия Милея надеется расширить свое присутствие в контролируемом оппозицией Конгрессе. Только вот люди голосовать в пользу президента не собираются. Они считают, что именно политика Милея стала причиной экономического кризиса. 

Президента Аргентины закидали камнями во время визита в Ломас-де-Самора-2

Это очередное издевательство. Сколько провинций он объехал за 18 месяцев своего президентства, чтобы снова проигнорировать исчезнувшую инфраструктуру, разваливающиеся школы, больницы. Приостановлены все общественные работы с момента, как он стал президентом. Мы хотим выразить наш гнев, на который имеем право.

Причиной такого радушного приема также стали всплывшие накануне подтверждения того, что сестра президента замешана в коррупционном скандале. На прошлой неделе местные СМИ опубликовали аудиозаписи бывшего главы нацагентства по делам инвалидов, который намекает, что Карина Милей и генсек аппарата президента Аргентины получали взятки.

Президент в свою очередь отрицает обвинения. Он считает, что оппозиция пытается саботировать принятие законопроекта об инвалидности, подразумевающего выделение экономических ресурсов, которых, к слову, у государства сегодня нет. А это значит, что власти таким образом пытаются не показать свою заботу, а обогатиться за счет самых незащищенных слоев населения.

# Международная политика

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