Жителям Эстонии не то что равиоли, но и пельменей, похоже, не видать как собственных ушей. Местные СМИ пишут, что жителям этой Прибалтийской страны очень скоро придется перейти на веганскую или шпротную диету. Ведь цены на говядину просто взмыли вверх. В июле килограмм этого «золотого мяса» в магазинах стоил в среднем почти 20,5 евро, что на 17 % дороже, чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для белорусского зрителя конвертируем это в наши деньги – получаются астрономические 70 рублей за кило говядины. Эстонские торговые сети констатируют коллапс: продажи этого вида мяса рухнули на рекордные 60 %. Рост цен объясняют якобы возросшими затратами – мол, на выращивание крупного рогатого скота нужно больше времени. Отговорка так себе, что еще раз подтверждает полную безответственность властей.

Сейчас все силы эстонских фермеров направлены на попытку сохранить свиней. Так, в стране готовятся уничтожить около 30 тысяч этих животных из-за угрозы распространения африканской чумы. И это притом, что местный питомник, в котором обнаружили вспышку заболевания, обеспечивает почти половину потребностей Эстонии в мясе. Тем временем представители отрасли бьют тревогу – речь идет о крупнейшем в истории кризисе государственного масштаба.