Правильно расставить приоритеты. Как успешно совмещать карьеру и семью, рассказала владелица студии красоты
Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы выбираете семью и притом строите карьеру. Как у вас это получается?
Елена Кисель, владелица студии красоты:
На самом деле, я придерживаюсь той позиции, что семья на первом месте. Потому что, как муж мне говорит о том, что только женщина может создать то тепло, тот уют и очаг, который благоухает именно семейным счастьем. Это может сделать только женщина. Может быть, с той позиции, потому что он настоящий мужчина, который придерживается, что он должен обеспечивать семью. Он достаточно зарабатывает, бизнесмен. Он дал мне возможность не только заниматься семьей, но и реализовать себя как специалист. По специальности я вообще инженер в области сертификации, но ушла из своей профессии, открыла маленькую студию. Таким образом я совмещаю то, чем люблю заниматься, не в ущерб своей семье. Мне это удается делать.
Ольга Шерснева:
У вас хватает времени уделить внимание детям, мужу, еще и работе? Есть какие-то лайфхаки?
Елена Кисель:
Знаете, порой я мужа не вижу по две-три недели, потому что он в командировках. Дети, дом и семья, в принципе, на мне. Но я смирилась с этим. Самое главное, чтобы женщина приняла это.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Елена, вы смирились. Были какие-то страдания по этому поводу?
Елена Кисель:
Нет, в принципе.
Ольга Шерснева:
Взрослая позиция женщины.
Алеся Лакина:
То есть вы изначально спокойны?
Елена Кисель:
Да, то есть это осознанное понимание, что я не буду стучать каблучком и говорить о том, что «дорогой, любимый, ты не уделяешь мне времени». К этому нужно относиться здраво, потому что нужно понимать, что зарабатывать деньги, особенно в нынешнее время, очень сложно. Если правильно в семье расставляются приоритеты, то это здоровая семья, здоровое общество. Это, наверное, позиция нашей семьи.
«Муж остается дома с детьми». Можно ли создать гармоничную семью, если женщина зарабатывает больше супруга – подробнее здесь.