Правильно расставить приоритеты. Как успешно совмещать карьеру и семью, рассказала владелица студии красоты

Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Кисель, владелица студии красоты:

На самом деле, я придерживаюсь той позиции, что семья на первом месте. Потому что, как муж мне говорит о том, что только женщина может создать то тепло, тот уют и очаг, который благоухает именно семейным счастьем. Это может сделать только женщина. Может быть, с той позиции, потому что он настоящий мужчина, который придерживается, что он должен обеспечивать семью. Он достаточно зарабатывает, бизнесмен. Он дал мне возможность не только заниматься семьей, но и реализовать себя как специалист. По специальности я вообще инженер в области сертификации, но ушла из своей профессии, открыла маленькую студию. Таким образом я совмещаю то, чем люблю заниматься, не в ущерб своей семье. Мне это удается делать.

Ольга Шерснева:

У вас хватает времени уделить внимание детям, мужу, еще и работе? Есть какие-то лайфхаки?

Елена Кисель:

Знаете, порой я мужа не вижу по две-три недели, потому что он в командировках. Дети, дом и семья, в принципе, на мне. Но я смирилась с этим. Самое главное, чтобы женщина приняла это.