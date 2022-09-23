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«Количество многодетных семей у нас растёт». Ирина Костевич о многодетных регионах Беларуси

23 сентября 2022 19:17
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Новости Беларуси. Объединить усилия церкви, государства и общества. Такой была главная тема на «Славянским форуме семей», который прошел 23 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Количество многодетных семей у нас растёт». Ирина Костевич о многодетных регионах Беларуси-1

Среди актуальных тем – поддержка семей и воспитание юных белорусов, демографическая ситуация, преемственность поколений. В нашей стране семейной политике с каждым годом уделяют все больше внимания.

«Количество многодетных семей у нас растёт». Ирина Костевич о многодетных регионах Беларуси-4

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Результаты у нас действительно с вами есть. Количество многодетных семей у нас растет. И сегодня это 120 тысяч многодетных семей. Знаете, как я говорю, с каждым ребенком в семье появляется новый лучик счастья. Конечно, больше 80 % это семьи, в которых трое деток. Но у нас есть и многодетные регионы. Брестская область, где в семьях и 12, и 13 деток. Этим мы, конечно, очень гордимся.

Представители духовенства, науки и политики. Какие темы обсуждали на «Славянском форуме семей»? Читайте здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Костевич # Карина Верховцева # Фотофакт

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