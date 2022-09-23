«Количество многодетных семей у нас растёт». Ирина Костевич о многодетных регионах Беларуси

Новости Беларуси. Объединить усилия церкви, государства и общества. Такой была главная тема на «Славянским форуме семей», который прошел 23 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди актуальных тем – поддержка семей и воспитание юных белорусов, демографическая ситуация, преемственность поколений. В нашей стране семейной политике с каждым годом уделяют все больше внимания.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Результаты у нас действительно с вами есть. Количество многодетных семей у нас растет. И сегодня это 120 тысяч многодетных семей. Знаете, как я говорю, с каждым ребенком в семье появляется новый лучик счастья. Конечно, больше 80 % – это семьи, в которых трое деток. Но у нас есть и многодетные регионы. Брестская область, где в семьях и 12, и 13 деток. Этим мы, конечно, очень гордимся.