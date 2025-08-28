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Китайский центр книги отмечает первую годовщину

28 августа 2025 17:16
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Ровно год назад в Национальной библиотеке Беларуси открылся Китайский центр книги, где жители нашей страны могут больше узнать о Поднебесной, а китайские студенты мысленно вернуться в родной край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайский центр книги отмечает первую годовщину-2

В центре собрано более 16 тысяч документов. Около 70 % из них литература на китайском и других иностранных языках. Много книг посвящено искусству, политике, экономике и истории. Есть художественная литература и классика. Для школьников и студентов, которые интересуются Китаем, проводят экскурсии. С момента открытия центр посетили более 6 тысяч гостей.

Китайский центр книги отмечает первую годовщину-4

Ся Гуанъюань, директор Китайского культурного центра в Минске:
Я работаю в центре и знаю, что многие белорусские люди интересуются китайской культурой. А многие китайские люди интересуются белорусскими достопримечательностями. Здесь прекрасная природа.

Китайский центр книги отмечает первую годовщину-6

На сайте библиотеки есть раздел, посвященный центру. Там публикуется информация про выставки, списки литературы, статьи про китайские праздники. Для тех, кто хочет выучить язык, можно найти ссылки на курсы. Также в центре организуют кинопоказы художественных фильмов о Поднебесной.

# Беларусь-Китай

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