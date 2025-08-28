Китайский центр книги отмечает первую годовщину

Ровно год назад в Национальной библиотеке Беларуси открылся Китайский центр книги, где жители нашей страны могут больше узнать о Поднебесной, а китайские студенты мысленно вернуться в родной край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно год назад в Национальной библиотеке Беларуси открылся Китайский центр книги, где жители нашей страны могут больше узнать о Поднебесной, а китайские студенты мысленно вернуться в родной край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре собрано более 16 тысяч документов. Около 70 % из них литература на китайском и других иностранных языках. Много книг посвящено искусству, политике, экономике и истории. Есть художественная литература и классика. Для школьников и студентов, которые интересуются Китаем, проводят экскурсии. С момента открытия центр посетили более 6 тысяч гостей.
Ся Гуанъюань, директор Китайского культурного центра в Минске:
Я работаю в центре и знаю, что многие белорусские люди интересуются китайской культурой. А многие китайские люди интересуются белорусскими достопримечательностями. Здесь прекрасная природа.
На сайте библиотеки есть раздел, посвященный центру. Там публикуется информация про выставки, списки литературы, статьи про китайские праздники. Для тех, кто хочет выучить язык, можно найти ссылки на курсы. Также в центре организуют кинопоказы художественных фильмов о Поднебесной.