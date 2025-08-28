Китайский центр книги отмечает первую годовщину

Ровно год назад в Национальной библиотеке Беларуси открылся Китайский центр книги, где жители нашей страны могут больше узнать о Поднебесной, а китайские студенты мысленно вернуться в родной край, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре собрано более 16 тысяч документов. Около 70 % из них литература на китайском и других иностранных языках. Много книг посвящено искусству, политике, экономике и истории. Есть художественная литература и классика. Для школьников и студентов, которые интересуются Китаем, проводят экскурсии. С момента открытия центр посетили более 6 тысяч гостей.

Ся Гуанъюань, директор Китайского культурного центра в Минске:

Я работаю в центре и знаю, что многие белорусские люди интересуются китайской культурой. А многие китайские люди интересуются белорусскими достопримечательностями. Здесь прекрасная природа.