Муковозчик: роль общественных наук в Беларуси хотелось бы увеличить, чтобы хотя бы её рассмотреть

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Вот скажите мне, мы с вами, белорусы, в каком обществе сейчас живем? В каком экономическом укладе, в какой социально-экономической системе, в какой формации? Задаю эти вопросы на разных курсах, ответ неуверенный. Зато если переформулировать, к государству какого типа можно отнести Беларусь, то мнения слушателей становятся определенными. У нас, отвечают, социально ориентированное государство.

Это люди знают и знают достаточно твердо, уже неплохо. А вот на вопрос, какое государство мы хотим построить, к чему стремимся, какой идеал для себя видим, снова четкого ответа нет. Интересно, а что у наших братьев-соседей? У них немного по-другому.

Скажем, на вопрос, в каком обществе вы хотели бы жить, в капиталистическом или социалистическом, затрудняется ответить примерно треть россиян. Об этом говорят данные мониторинга, проводимого Институтом социологии Российской академии наук с конца прошлого века по сегодняшний день. Еще от 5 до 10% опрошенных хотели бы жить в каком-то другом обществе.