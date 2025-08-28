Муковозчик: роль общественных наук в Беларуси хотелось бы увеличить, чтобы хотя бы её рассмотреть

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик о том, что «Накипело» – на СТВ!
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Вот скажите мне, мы с вами, белорусы, в каком обществе сейчас живем? В каком экономическом укладе, в какой социально-экономической системе, в какой формации? Задаю эти вопросы на разных курсах, ответ неуверенный. Зато если переформулировать, к государству какого типа можно отнести Беларусь, то мнения слушателей становятся определенными. У нас, отвечают, социально ориентированное государство.
Это люди знают и знают достаточно твердо, уже неплохо. А вот на вопрос, какое государство мы хотим построить, к чему стремимся, какой идеал для себя видим, снова четкого ответа нет. Интересно, а что у наших братьев-соседей? У них немного по-другому.
Скажем, на вопрос, в каком обществе вы хотели бы жить, в капиталистическом или социалистическом, затрудняется ответить примерно треть россиян. Об этом говорят данные мониторинга, проводимого Институтом социологии Российской академии наук с конца прошлого века по сегодняшний день. Еще от 5 до 10% опрошенных хотели бы жить в каком-то другом обществе.
Андрей Муковозчик:
И однако, сколько людей ни спрашивали, что в начале века, что сейчас, большинство россиян «хотело бы жить в социалистическом обществе». Если раньше социализм выбирали процентов 35 опрошенных, то с началом специальной военной операции уверенное 45 %. Тогда как в капиталистическом обществе хотело бы жить процентов 20 опрошенных в начале века и лишь 15 % сейчас. А вокруг бушует, напомню, глобальный капитализм. Как все вышеизложенное сочетается с жаждой легкой наживы, с если у тебя много денег, ты избранный, и прочими западными благоглупостями, Бог весть.
Во всяком случае, ни в Российской, ни в нашей Академии наук ответа пока не знают, судя по научным публикациям. Вернее, по их полному отсутствию в разъяснении затронутой темы. Поэтому роль общественных наук в Беларуси хотелось бы увеличить, чтобы хотя бы ее рассмотреть.
На совещании с рабочей группой по анализу деятельности Национальной академии наук Беларуси 5 августа 2025 года Александр Лукашенко поставил задачу. Нужно, чтобы белорусские ученые как можно дальше заглядывали за горизонт. По-настоящему включились в разработку суперперспективных направлений, как искусственный интеллект, нейросети, биотехнологии. Это сейчас на слуху.
Подробности в видео.