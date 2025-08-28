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В Москве стартовали международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ

28 августа 2025 17:25
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В Москве стартовали международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок доброй воли», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В стартах принимают участие около 800 сильнейших спортсменов в нескольких возрастных категориях из России, Беларуси, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Индии.

Наши атлеты на гребном канале «Москва» выступают успешно. Практически в каждом заезде белорусы оказывались на пьедестале. К примеру, в мужской байдарке-одиночке на дистанции 1000 метров вне конкуренции был Владислав Кравец. Никита Бориков стал бронзовым призером. 

В женской байдарке-двойке на дистанции 500 метров первыми финишировали Инна Савчук и Владислава Скриганова. Наша молодежь также поддерживает высокую планку результатов. Таким образом, сегодня в активе нашей команды семь золотых наград, пять серебряных и три бронзовые.

# Спортивные соревнования

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