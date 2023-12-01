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В Минске в эксплуатацию ввели более 600 тысяч квадратных метров жилья

01 декабря 2023 15:58
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Новости Беларуси. Более 600 тысяч квадратных метров жилья построили в Минске в 2023 году. Наибольшее количество возводится в микрорайоне Лошица, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в эксплуатацию ввели более 600 тысяч квадратных метров жилья-1

Из построенного более 5 тысяч квадратных метров отведено под арендные квартиры. Такой формат пользуется спросом у населения. Так, за последние 10 лет в эксплуатацию для этих целей было введено 28 домов. Всего в минском фонде коммунального арендного жилья находится более 11 тысяч квартир.

В Минске в эксплуатацию ввели более 600 тысяч квадратных метров жилья-4

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела управления жилищной политики Мингорисполкома:
Жилье у нас арендное предоставляется из состава – 10 % мы отдаем военнослужащим, 30 % такого жилья предоставляется первоочередникам (это молодые специалисты, судьи, прокурорские работники), 60 % уже распределяется для общегородской очереди. Но стоит отметить, что если на такое жилье не подали заявление очередники, которые состоят на учете нуждающихся, оно распределяется между гражданами, которые не состоят на таком учете.

В Минске в эксплуатацию ввели более 600 тысяч квадратных метров жилья-7

К слову, до конца года планируют ввести в эксплуатацию бывший долгострой на пересечении проспекта Независимости и улицы Калиновского. В жилом комплексе под арендное жилье отведено более 350 квартир.

# Строительство # общество # Татьяна Бухта # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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