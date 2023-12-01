Гайдукевич: американцев на Ближнем Востоке будут ненавидеть десятилетиями

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Потому что мы пользуемся авторитетом. И Беларусь, и Россия. По одной простой причине. Никогда Беларусь и Россия не обманывали. Мы всегда вели честную политику в Африке, на Ближнем Востоке. Мы никогда не претендовали на то, чтобы менять эти страны, мы уважали их самобытность, культуру. Историю. А самое главное – мы всегда, если о чем-то договаривались, выполняли эти обещания и защищали, когда надо. Они знают, что на нас можно положиться. В какую бы страну Ближнего Востока я ни приезжал, могу подтвердить: при слове «белорус», «россиянин» – это авторитет, поддержка и уважение.

А вот европейцев не сильно там любят. А американцев ненавидят. Даже когда улыбаются и здороваются, всегда фига в кармане, всегда ненависть, определенное презрение. Просто деньги… Зарабатывают деньги, надо какие-то отношения держать. Но никто не прощает ту политику, которую проводит США на Ближнем Востоке. А то, что сейчас происходит… После этого американцев будут ненавидеть десятилетиями на Ближнем Востоке.

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