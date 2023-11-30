Азарёнок про силовые структуры Беларуси: ребята работают каждый день, чтобы мы спокойно спали

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сейчас готовимся защищать свою страну, защищать наших людей, наших жен, матерей и детей. Об этом говорит спецподготовка.

Людмила Гладкая, специальный корреспондент газеты «СБ. Беларусь сегодня»:

Наши ребята – внутренние войска в частности, они постоянно, сколько их знаю, сколько с ними работаю, Николай Николаевич Карпенков во главе, то есть они постоянно учатся, они постоянно оттачивают свое мастерство. Выходные, снег, метель, ливень – они все время занимаются. И причем такие люди, если есть возможность у них, допустим, подтянуть каких-то специалистов, с ними просто встретиться, поговорить, чтобы они рассказали.

Григорий Азаренок:

Самый известный оркестр помогает.

Людмила Гладкая:

То есть да, люди учатся и стараются. Для чего? Для того, чтобы всегда быть. Потому что война на Донбассе – СВО, она другая. Ее не найдешь в тех учебниках, которые были раньше. И поэтому очень важно учиться у людей, которые знают на практике, сами прошли вот это все.

Григорий Азаренок:

И у них там сложилось особое братство. Доводится иногда слышать отзвуки «особое братство» от ребят из «Вагнер», которые здесь уже Беларусь воспринимают в хорошем смысле уже как свою Родину, часть своей Родины, свою землю. И они помогают нашим бойцам и говорят, что первые встанут в строй, если что не так. И помогают, делают все для того, чтобы наши бойцы максимально эффективно могли защитить рубежи Беларуси. Это замечательно!

Людмила Гладкая:

По-моему, они показывали сейчас, как наши оттачивают мастерство в плане беспарашютного десантирования. Тоже все очень так четко.

Григорий Азаренок:

Ребята работают каждый день, чтобы мы спокойно спали, чтобы у нас все было хорошо в нашей прекрасной, замечательной стране. И еще раз напоминаю тему: люди длинной воли. Это люди подвига повседневности, когда каждый день они преодолевают себя для того, чтобы мы, простые люди, готовились к Новому году.

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