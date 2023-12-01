Дистанция и скоростной режим. В ГАИ напомнили о соблюдении ПДД в зимний период

Звенит декабрьская вьюга. Городские магистрали укрываются снежным одеялом, противостоять природной стихии все труднее. Особенно тяжело выбраться из белого плена участникам дорожного движения. Тот случай, когда всего одна ошибка может стоить жизни!​

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Чтобы ваше транспортное средство достойно прошло испытание льдом и холодом, обратите внимание на внешнее и внутреннее состояние автомобиля. Этап первый – замена летних шин на зимние. Подготовка машины включает также проверку моторного масла и тормозной системы, гололед – водителю не товарищ.