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Дистанция и скоростной режим. В ГАИ напомнили о соблюдении ПДД в зимний период

01 декабря 2023 15:29
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Звенит декабрьская вьюга. Городские магистрали укрываются снежным одеялом, противостоять природной стихии все труднее. Особенно тяжело выбраться из белого плена участникам дорожного движения. Тот случай, когда всего одна ошибка может стоить жизни!​

Дистанция и скоростной режим. В ГАИ напомнили о соблюдении ПДД в зимний период-1

Чтобы ваше транспортное средство достойно прошло испытание льдом и холодом, обратите внимание на внешнее и внутреннее состояние автомобиля. Этап первый – замена летних шин на зимние. Подготовка машины включает также проверку моторного масла и тормозной системы, гололед – водителю не товарищ.

Дистанция и скоростной режим. В ГАИ напомнили о соблюдении ПДД в зимний период-4

Денис Ливанович, заместитель начальника управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В зимние погодные условия необходимо соблюдать скоростные режимы, держать безопасную дистанцию. Быть осторожными при перестроении, при проезде пешеходных переходов, проезде перекрестков. Хотелось бы напомнить о необходимости справил соблюдения скоростных режимов на мостах.

Подробности в видео.

# ГАИ # общество # Вероника Макаревич # Фотофакт

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