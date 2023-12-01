Говорят о правах человека, а на следующий день поставляют ракеты. Гайдукевич о выступлениях мировых лидеров в ОАЭ

Более всего смешно, когда эти люди рассказывают что-то о «зеленой» повестке, об экологии. Рассказывают нам, а при это поставляют снаряд с обедненным ураном украинцам.

«Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились: а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящие здесь даже журналисты вам скажут, где взять деньги. Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Пример. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны «благо» для народов, истрачено, по оценкам, от полутора до двух триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около двух триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны? А сколько людей погибло? Это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не полтора-два триллиона долларов. Это уже обойдется в пять триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире».

Григорий Азаренок, СТВ: Цитата по поводу денег. Очень мощная. Один из самых острых фрагментов. «У нас нет морального права жить для себя». Как этот западный либерализм: жить для себя, а после нас хоть потоп…

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Эти люди, которые говорят о «зеленой» повестке, так же говорят о правах человека, демократии, свободе, о голоде в мире. А на следующий день они делают все, чтобы мира не было, поставляя ракеты, развязывая войны на Ближнем Востоке, в Украине, уничтожая целые страны как Ирак. 1,2 миллиона иракцев погибли с момента вторжения.

Они ничего не делают, чтобы накормить людей. Они вводят санкции, после чего наши белорусские калийные удобрения не попадают в беднейшие страны и там люди не могут получить урожай. Они говорят о том, что надо сделать жизнь лучше и вводят санкции на российские товары, когда Россия кормила полмира этими товарами, в том числе и беднейшие страны. Вот что эти люди делают. Президент называет вещи своими именами. А сколько денег на самом деле потратили на войны? А сколько еще потратят?

Посидели некоторые лидеры европейских стран, поговорили о «зеленой» повестке, а завтра они будут опять собираться, вводить новые санкции. Они же опять обсуждают новый пакет санкций. И опять помощь Украине, переводим – уничтожение Украины дальше. Сила нашего Президента в том, что он входит на трибуну не с этими заготовленными текстами ни о чем. Есть реальная борьба за экологию, как говорит наш Президент и предлагает, что делать, а есть имитация.

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