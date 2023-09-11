СК начал спецпроизводство в отношении представителей и бывших участников BYPOL. Кто среди фигурантов?

Новости Беларуси. Следственный комитет Беларуси начал процесс спецпроизводства в отношении представителей и бывших участников террористической организации BYPOL, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь также идет о ее структурных подразделениях «Сiтуацыйна-аналiтычны цэнтр» и «Мобилизационный план «Перамога».

Среди фигурантов: Александр Азаров, Владимир Жигарь, Матвей Купрейчик, Игорь Лобан, Андрей Остапович и экс-прокурор Олег Талерчик. Как отметили в Генпрокуратуре нашей страны, ко всем обвиняемым с санкции прокурора заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу.